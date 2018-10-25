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الرئيسية | جهات | محكمة زاكورة تناقش قانون العنف ضد النساء

محكمة زاكورة تناقش قانون العنف ضد النساء

محكمة زاكورة تناقش قانون العنف ضد النساء
هسبريس من زاكورة
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:40

احتضن رحاب المحكمة الابتدائية بزاكورة الاجتماع الدوري لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الذي تمحور حول موضوع تطبيق مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء.

وترأس اللقاء ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، أسامة الزاي، بحضور قاضي التحقيق وقاضي الأحداث وقاضي شؤون القاصرين بالمحكمة نفسها، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية، ورؤساء مراكز الدرك الملكي والشرطة التابعين لنفوذ الدائرة القضائية للمحكمة ذاتها، علاوة على ممثلي الإدارات العمومية وجمعيات المجتمع المدني.

وقدم ممثل النيابة العامة شرحا مفصلا نظريا وعمليا لقانون مناهضة العنف ضد النساء، وحث الحضور على ضرورة السهر على التفعيل القانوني والميداني لمقتضياته، مشددا على أن النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون في احترام تام لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، داعيا الضابطة القضائية إلى احترام الآجال المعقولة لإنجاز الشكايات والمحاضر المتعلقة بالمرأة والطفل على وجه الخصوص.

وفي تصريح لهسبريس، قال ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، أسامة الزاي، إن "هذا اللقاء انعقد في إطار تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء والأطفال بين خلية التكفل وممثلي الإدارة والمجتمع المدني ومختلف المهتمين بقضية المرأة والطفل للوقوف على مدى تحقق التوصيات التي خلصت اللقاءات السابقة إليها".

وأضاف أن "اللقاء يروم مناقشة القانون رقم 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر الماضي؛ وذلك بغية تكريسه عمليا بشكل سليم وعادل مع مراعاة الآجال المعقولة التي تقتضيها دراسة الشكايات والمحاضر في هذا الخصوص لنكون أمام محاكمة منصفة ويصدر الحكم في أجل معقول".

وقد تمت الإشارة في هذا اللقاء إلى ضرورة انعقاد لقاء خاص بداية شهر دجنبر المقبل، سيهم التأسيس القانوني للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بعد استيفاء بعض الشكليات التي تتطلبها مقتضيات المادة 15 من القانون الجديد المذكور أعلاه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ضحايا النساء الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:50
وماذا عن الرجال ضحايا العنف اللفظي وسلاطة اللسان ضحايا زوجة كان ترجوا زوجا أهانته بعد أن وهبته لها السماء . إن عنف النساء أخطر وأوقع على النفس من عنف الرجال فالكدمات قد تطيبها الأيام أما جرح النفوس وصفعات اللسان لسان الأفاعي فجرحه غائر لاينجح التطبيب إلا في جعل المتعرض له يقبل التعايش معه .
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2 - محمد المغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:05
من نعم الله وآياته العظمى علينا إختلاف الألسنة واللهجات واللغات.. تحية لإخواننا الأمازيغ..
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