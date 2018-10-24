جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة

أيوب صدور من وزان

شرعت جماعة شفشاون في تثبيت ألواح شمسية لتزويد المؤسسات العمومية المحلية بشفشاون بالطاقات المتجددة النظيفة، وهي العملية التي أعطيت انطلاقتها من مقر الجماعة الترابية للجوهرة الزرقاء، وتأتي كمرحلة ثانية في إطار تعاون دولي.

وأعطى محمد السفياني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة شفشاون، انطلاقة العمل بنظام الطاقة الشمسية بالمقر الرئيسي لحضرية الشاون، كجزء من الاستراتيجية البيئية المتبعة وكتوجه نحو سياسة الطاقة المتجددة الذي تبنته الجماعة الحضرية منذ ست سنوات.

وقد تم تركيب 42 لوحا شمسيا فوق سطح البناية المذكورة ستمكن من توفير 40 بالمائة من الاستهلاك، في أفق تعميم العملية على باقي المرافق والمؤسسات العمومية بعد دراسة بنياتها.