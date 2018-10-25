أكاديمية بني ملال تخطط للنهوض بالتعليم الأولي

ياسين أوشن

انعقد بمقر الأكاديمية اجتماع عمل بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

وحضر اللقاء كل من مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب عزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، علاوة على المديرين الإقليميين للوزارة، ناهيك عن أطر من المؤسسة، وأعضاء اللجنة الجهوية لتتبع تنفيذ برنامج تطوير التعليم الأولي.

وفي هذا الإطار، ذكر مدير الأكاديمية، بأهمية اللقاء الذي يجمع الأكاديمية بالمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، في التنسيق والتعاون المشترك، من أجل تطوير التعليم الأولي بالجهة.

كما استعرض المدير ذاته الذي ترأس اللقاء، أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في مجال التعليم الأولي، ومحطات تطويره، والمجهودات المبذولة جهويا وإقليميا من أجل تحقيق هدف فتح 271 قسما جديدا للتعليم بالجهة خلال الموسم الدراسي الحالي، وخطة الأكاديمية لتطوير التعليم الأولي خلال الفترة 2021-2019.

ومن جهته، أعرب مدير المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، عن استعداد المؤسسة لوضع خبرتها وتجربتها رهن إشارة الأكاديمية لتطوير التعليم الأولي بالجهة، خاصة في الجانب المتعلق بالتكوين.

واستحضر المتحدث ذاته تجربة وإنجازات المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وأهدافها في السياق الحالي، والذي يتميز بإعطاء دفعة قوية للنهوض بهذا المجال، تماشيا مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بمجال التربية والتكوين.

وتوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين للنهوض بالتعليم الأولي بالجهة، خاصة فيما يتعلق بتأطير المربين والمربيات وإحداث وحدات إقليمية نموذجية للتعليم الأولي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء تفعيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، خاصة الرافعة الثانية المتعلقة بالتعليم الأولي، وفي إطار تنفيذ برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي بالجهة.