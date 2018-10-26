توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة وغير مستقرة ستعطي أمطارا أو زخات رعدية محليا قوية بالشمال، والوسط، والمرتفعات ومحليا شمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، جنوبية- شرقية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وجنوبية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب- الشرقي، ومعتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي إلى متقلبة الاتجاه على العموم بباقي المناطق.

وسيسجل هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية -الشرقية والمتبقي من المنطقة، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من الأنحاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة شرق الواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين أكادير والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق