24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
- انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
- حفل تأبيني بالرباط يُعدّد مناقب أستاذ الأجيال إدريس السغروشني
- الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف"
- جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة
الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" (5.00)
- قطاع الصحة ينزف بالمغرب.. 130 طبيبًا يقدّمون استقالة جماعية - (99)
- ولي العهد السعودي: مقتل خاشقجي بشع مؤلم والجناة سيحاسبون - (83)
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك - (82)
- الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف - (70)
- خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحرارة تنخفض .. أمطار وثلوج تعم مناطق بالمملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية العامة ستعرف، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل، تغييرا نتيجة اقتراب منخفض جوي، سيوجه تيارا جنوبيا غربيا نحو المغرب ليفتح المجال لمرور سحب ممطرة ستهم جنوب ووسط المملكة، لتنتقل بعد ذلك لتشمل شمال وشرق البلاد، والمناطق الداخلية ومرتفعات الأطلس.
وأوضح بلاغ للمديرية، أن هذه الأمطار ستكون عامة، وأحيانا معتدلة إلى قوية على شكل زخات رعدية غزيرة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس والسهول المجاورة، خصوصا يومي الجمعة والسبت.
وستعرف درجات الحرارة، وفقا للمصدر ذاته، انخفاضا ملموسا، خاصة يوم الأحد، مع تساقطات ثلجية مرتقبة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
وأضاف بلاغ المديرية أن الطقس سيستقر يوم الإثنين المقبل، لتعود الأجواء الممطرة من جديد ابتداء من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.