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منشآت رياضية جديدة ترى النور بمدينة مراكش

منشآت رياضية جديدة ترى النور بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:30

دشن الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، المسبح نصف الأولمبي المغطى بمنطقة سيدي يوسف بن علي، المنجز من طرف وزارة الشباب والرياضية تحت إشراف مديريته بجهة مراكش أسفي بغلاف مالي يناهز 22 ميلون درهم.

وبهذه المناسبة، قال رضوان خيرات، المدير الجهوي لوزارة الشبيبة والرياضة، لهسبريس إن "هذا المشروع الذي يشكل معلمة رياضية استغرق إنجازه سنة ونصف السنة، سيساهم في دعم مسيرة الرياضيين في مجال السباحة، وصناعة الأبطال في هذه الرياضة"، مضيفا أن "هذا الصرح سيستقبل تظاهرات رياضية وطنية ودولية، لأنه يخضع للمعايير الرسمية المعتدة في إنجاز هذا النوع من المسابح".

وأوضح خيرات أن مسبح "سيدي يوسف بن علي" يتكون من قاعة للرياضة والرشاقة، ومستودعات للملابس، وقاعة للتمريض، وأخرى لرجال الإعلام، وبه كذلك مسبح صديق للبيئة، وقد "خضع أيضا لفلسفة التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية".

وزار عاهل المملكة المغربية كذلك ملاعب القرب المعشوشبة بكل من منطقة أسكجور وسكوما والمحاميد بمقاطعة المنارة التابعة للمدينة الحمراء، التي أنجزت في ظرف سنة بغلاف مالي يناهز 10 ملايين و800 ألفدرهم، وتتكون من مرافق صحية ومستودعات وقاعة للتمريض ومطاف للمشي، و10 ملاعب بالعشب الاصطناعي متعددة الاستعمالات، وبهو للعب والترفيه.

وأوضح المدير الجهوي أن"هذه المنشآت توجد بمجال جغرافي يعرف كثافة سكانية تتجاوز 150 ألف نسمة، وهو رقم مهم يمكن استثماره في التأطير والتكوين، في إطار التنقيب عن المواهب الواعدة الذي يشكل برنامجا لوزارة الشباب والرياضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - احمد 2008 الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:53
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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-13
2 - mourad ch الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:55
السلام عليكم المهم هوا التسيير و مواكبة هذه الإنجازات والجهة المكلفة بالتسيير والتنظيم وان يستفيد جميع الفئات العمرية والاجتماعية خاصة الهشة والمهمشة ونتمنى ان تبقى هذه المركبات في المستوى المطلوب وتأدي المهم والدور المطلوبة منها ولا تتحول إلا ورقة انتخابية و غيرها
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-7
3 - wood الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:57
كثير من المعلقين لاحظوا ان أغلب المشاريع الإجتماعية تستهدف مناطق بعينها كطنجة الرباط مراكش ,... ،و هذا إجحاف للمناطق الأخرى لانها تنجز من أموال دافعي الضرائب و يجب ان تعم الإستفادة المناطق الأخرى و لو بشكل نسبي . و الحقيقة ان هذه المشاريع و إن أنجزت في هذه المدن الكبرى فهي تدخل في تعزيز النسيج السياحي و البنية التحتية السياحية التي يحتاجها المخزن و الإقطاع الذي يدور في فلكه و لمصالحه الخاصة ، و لا تستهدف المواطنين بصفة مباشرة ، فنادرا ما يستفيد منها المواطنون و تبقى مغلقة على الدوام و تفتح فقط اثناء تظاهرات أو إحتفالات ما !!!
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10
4 - aoudar الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:01
Au Maroc il n'y a pas que Marrakech ,Tanger et Fès

Bien d'autres villes sont importantes et mériteraient des coups de pouce
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