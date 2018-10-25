محتجون يحاصرون عربات القطار والأمن يتدخل بـ"البيضاء الميناء"

هسبريس من الدار البيضاء

شهدت حركة القطارات على مستوى محطة الدار البيضاء الميناء، مساء الخميس، توقفا تاما على إثر احتجاج المواطنين على تأخر عدد من الرحلات.

وأقدم زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية على شل حركة عدد من القطارات، بعدما تأخر بعضها في الوصول وكذا في الانطلاق من المحطة المذكورة لأزيد من ساعة.

وحاصر المواطنون عربات القطارات ومنعوها من التحرك احتجاجا على تأخرها الكبير وعلى تعامل الإدارة باستخفاف معهم، وسط تذمر كبير وسخط عارم، خاصة أنه لم يتم إخبارهم بهذا التأخير.

وبعد مرور أزيد من ساعة ونصف الساعة على الاحتجاج من طرف المواطنين، تدخلت العناصر الأمنية من أجل وقف هذا الغضب.

وعملت المصالح الأمنية على إقناع الغاضبين بوقف حركتهم الاحتجاجية، والسماح للعربات بالتحرك تفاديا لمزيد من التأخير.

وعبر كثير من الذين يستعملون القطار المكوكي الذي يربط بين الدار البيضاء والقنيطرة عن تذمرهم وسخطهم من رداءة الخدمات، وعدم تقديم إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية أي تفسيرات لهذه التأخيرات.

وتواتر في الأيام الأخيرة تأخر القطارات بشكل كبير، خاصة بعد واقعة قطار بوقنادل التي أودت بحياة 7 أشخاص وجرح 125 آخرين.