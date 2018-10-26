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تارودانت أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:31
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس 25 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018:
تارودانت: 22 ملم
أكادير وكلميم 16ملم
آيت ملول 15 ملم
سيدي إفني 12 ملم
الصويرة 11 ملم
تزنيت 10 ملم
طانطان 9 ملم
ورزازات 2 ملم