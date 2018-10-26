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تارودانت أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

تارودانت أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:31

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس 25 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018:

تارودانت: 22 ملم

أكادير وكلميم 16ملم

آيت ملول 15 ملم

سيدي إفني 12 ملم

الصويرة 11 ملم

تزنيت 10 ملم

طانطان 9 ملم

ورزازات 2 ملم

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