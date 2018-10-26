أمن سلا يتعزز بـ"فرقة مكافحة العصابات" لمواجهة الشبكات الإجرامية

هسبريس من الرباط

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل مخطط العمل الرامي إلى تعزيز التغطية الأمنية بمدينة سلا، وتدعيم الوحدات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة، وتحديث البنية التنظيمية لمصالح الأمن بالمدينة؛ وهو المخطط الذي كان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قد أعطى تعليماته من أجل بلورته وتنفيذه على أرض الواقع ضمن أجندة زمنية محددة.

وفي هذا السياق، تعززت مصالح الأمن بمدينة سلا بفرقة أمنية جديدة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار القضايا الكبرى، فضلا عن مباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم الموسومة بالتعقيد والجرائم العالقة...إلخ. وستحمل هذه الفرقة الأمنية الجديدة تسمية "فرقة مكافحة العصابات" (BAG).

وأوضح مصدر أمني أن الفرقة الأمنية الجديدة، التي سيكون مقرها بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، ستتألف من 168 عنصرا تم اختيارهم بعناية فائقة، ممن يتوفرون على مؤهلات عالية في البحث الجنائي، وسيعملون بنظام التناوب لضمان المداومة على طول ساعات اليوم وعلى امتداد أيام الأسبوع. وستعمل هذه الفرقة بالتنسيق مع فرقة الاستعلام الجنائي التي ستنكب على توفير المعطيات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، والأساليب الإجرامية المستجدة، كما ستعكف على دعم باقي الفرق والمجموعات المكلفة بمكافحة الجريمة بمدينة سلا.

واستطرد المصدر الأمني تصريحه بأن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة هذه الفرقة المتخصصة وسائل نقل ومعدات متطورة، لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بمهامها المتمثلة في مجال زجر الشبكات الإجرامية، وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، وتتبع الامتدادات والارتباطات المحتملة للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية والاعتداءات الجسدية وغيرها.

ويأتي إحداث هذه الفرقة المتخصصة، يشدد المصدر الأمني، في سياق مخطط عمل وضعته المديرية العامة للأمن الوطني يروم تكثيف التغطية الأمنية بمدينة سلا، ومواكبة النمو الديمغرافي والامتداد الترابي التي شهدتهما المدينة مؤخرا.