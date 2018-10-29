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كُتّاب وآراء
دواوير تشكو تهديد "بيض الزعيم" للبيئة بالرحامنة
عبّر سكان ثمانية دواوير بإقليم الرحامنة عن تذمرهم من مشروع يشرف عليه عبد اللطيف الزعيم، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرين أن المشروع المتمثل في ضيعة مختصة في إنتاج البيض يشكل تهديدا للبيئة والصحة، إذ أكدوا أن إنشاءه بالقرب من الساكنة سيتسبب في أمراض الربو وغيرها بالنظر إلى الروائح الكريهة التي تفرزها فضلات الدواجن.
وشدد سكان دواوير "بوناكة" و"السويحات" و"بوهداد" و"الرباعة" و"الرضواني" و"الوراث" و"أولاد رحو" و"لمعاطلة"، في عريضة استنكارية وجهت إلى عامل إقليم الرحامنة ووضعت على مكتب والي جهة مراكش آسفي، على أن المشروع الذي سيقوم به البرلماني المذكور صاحب ضيعة خاصة بالبيض "سيتسبب في مشاكل بيئية وصحية خطيرة لساكنة العديد من الدواوير المجاورة لمكان إنشاء هذا المعمل".
وأكد السكان، في شكايتهم التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، أن إنشاء هذا المعمل بالقرب من مقرات سكناهم "يعتبر خرقا خطيرا للقانون ومخالفة لسياسة الدولة التي تبذل مجهودات من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين".
واستغرب الغاضبون من الدواوير الثمانية عن كيفية الترخيص للبرلماني المعروف في الرحامنة بـ"مول البيض"، محملين هذه الجهات "المسؤولية على التزام الصمت أمام هذا العبث الذي يشكل خطرا على حياة الساكنة".
ولوّحت الساكنة بالتصعيد ضد إنشاء هذا المعمل، حيث أكدوا أنهم "ينبهون الجهات المسؤولة بالإقليم إلى أن ساكنة هذه الدواوير تعبر عن استعدادها القوي للتعبير عن رفضها الشديد لإنشاء هذا المعمل، بكل الوسائل المسموح بها قانونيا من احتجاج واعتصامات ومسيرات".
ويشتكي السكان من النفايات والروائح الكريهة التي يفرزها مصنعه بالمنطقة والقريب من المدينة الإيكولوجية "المدينة الخضراء محمد السادس"، التي جرى تدشينها بابن جرير.
وسبق أن أضرم البرلماني عبد اللطيف الزعيم النار في نفسه احتجاجا على نزع ملكية أرض توجد عليها ضيعته المختصة في إنتاج البيض، على مشارف مدينة ابن جرير.