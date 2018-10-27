حركة المسافرين تنتعش بمطار أكادير - المسيرة

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال شهر شتنبر المنصرم، إذ تم تسجيل ما مجموعه 166 ألفا و184 من المسافرين، مقابل 136 ألفا و123 مسافرا في الفترة نفسها من سنة 2017، بارتفاع بلغ 22.08 في المائة.

المكتب الوطني للمطارات أكد في إحصائيات رسمية أن مجموع المسافرين الذين استعملوا المطار في شتنبر الماضي يمثلون نسبة 8.35 في المائة من مجموع المسافرين الذين عبروا من مختلف المطارات المغربية، والبالغ عددهم مليونا و989 ألفا و136 مسافرا.

وأشار المكتب إلى أن حصة مطار المسيرة ـ أكادير من حركة الطائرات بلغت نسبة 8.19 في المائة؛ وذلك من مجموع 16 ألفا و374 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في شتنبر 2018.

يشار إلى أن مطار المسيرة ـ أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال شهر شتنبر من السنة الجارية؛ وذلك وراء كل من مطار المنارة مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 438 ألفا و250 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 875 ألفا و623 من المسافرين.