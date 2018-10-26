نشرة إنذارية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بالحوز

إبراهيم مغراوي

أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية أن عواصف رعدية محلية قوية ستتكون من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح غد السبت بإقليم الحوز.

وأوضحت خلية التواصل واللجنة الإقليمية لليقظـة وتدبير مخاطر تقلبات أحوال الطقس بعمالة إقليم الحوز، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مصالحها توصلت اليوم الجمعة، مـن مديريـة الأرصاد الجوية الوطنية، بنشرة إنذارية تشير إلى أن "أمطارا رعديـة غزيرة سيعرفها إقليم الحـوز".

وأهابت اللجنة المذكورة، بكافة المواطنين والمواطنات والزوار "توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب".