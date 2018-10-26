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الرئيسية | جهات | ستة مطالب تخرج ممرضين للاحتجاج بطنجة‎

ستة مطالب تخرج ممرضين للاحتجاج بطنجة‎

ستة مطالب تخرج ممرضين للاحتجاج بطنجة‎
أيوب صدور من طنجة
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 22:28

نفذ العشرات من الممرضين وتقنيّي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية طنجة؛ وذلك بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية بمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية بربوع المملكة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

واحتشد العشرات من الأطر الصحية من مختلف أقاليم الجهة، من شفشاون ووزان والقصر الكبير والعرائش وتطوان، بالإضافة إلى الحسيمة، أمام مقر ولاية طنجة للمطالبة بـ"إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة"، و"الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية"، أسوة بباقي الفئات في المجال الصحي.

يوسف الديب، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بشفشاون، قال في تصريح لهسبريس إن الوقفة الاحتجاجية التي تأتي بالتزامن مع الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة، "جاءت استجابة لنداء الحركة، وتخليدا للذكرى الأولى لصدور المرسوم 2.17.535 في شأن هيئة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب".

وأكد المتحدث نفسه أن الملف المطلبي للتنسيقية يضم ست نقاط، أهمها إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، مع إعادة النظر في شروط الترقية، وإنصاف ضحايا المرسوم، وكذا إدماج المعطلين، مشيرا إلى أن "نسبة نجاح الإضراب بالجهة تخطت 80 في المائة؛ في حين أن بعض المصالح شلت بالكامل"، عل حد وصفه.

وشدد المتحدث ذاته على أن "إحداث هيئة وطنية خاصة بالممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أضحى مطلبا ملحا وآنيا"، معبرا عن "نية التنظيم الذي ينتمي إليه التصعيد من خلال أشكال نضالية واحتجاجية غير مسبوقة، وعلى رأسها مقاطعة الأعمال الطبية إلى حين استجابة الوزارة الوصية للمطالب الستة، وأولها الرفع من التعويضات عن الأخطار المهنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amin الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 23:04
vraiment les infirmiers sont la piece angulaire dans l écosystème sanitaire et prodiguent des soins indispensables aux patients malades malgré les mauvaises conditions dont lesquelles ils exercent avec le minimum d effectifs ces derniers doivent au moins etre indemnises plus que les medecins car ils restent au chevet des malades 24/24 heures
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2 - ملاحظ الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 23:22
لماذا هذا التماطل في تلبية مطالب هؤلاء الشباب الحالم بظروف افضل للعمل و العيش الكريم دون اللجوء للارتشاء هل الدولة لايهمها صحة المريض التي تتضرر بفعل اضرابات الممرضين التي تشل فعليا هذه المؤسسات حقا نحن فعلا في دولة آخر اهتماماتها هي الانسان
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