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الرئيسية | جهات | مقاييس سقوط الأمطار بالمملكة .. الصدارة لتيزنيت

مقاييس سقوط الأمطار بالمملكة .. الصدارة لتيزنيت

مقاييس سقوط الأمطار بالمملكة .. الصدارة لتيزنيت
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:25

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة 26 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت 27 أكتوبر 2018:

-تيزنيت: 43 ملمترا - تارودانت: 36 ملمترا - سيدي إفني: 26 ملمترا - أيت ملول: 20 ملمترا - الناظور: 16 ملمترا - كلميم، فاس، سيدي سليمان: 15 ملمترا - إفران والحسيمة: 11 ملمترا - العرائش ومكناس وتازة: 10 ملمترات.

- ورزازات و أكادير: 8 ملمترات - طنجة: 5 ملمترات - طانطان: 4 ملمترات - وجدة ونواصر: 3 ملمترات - الرباط: ملمتران - تطوان و خريبكة: ملمتر واحد - مراكش وبني ملال: أقل من ملمتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعد السبت 27 أكتوبر 2018 - 12:37
محظوظون لأن الحكومة لا تتحكم في الأمطار
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24
2 - الغريب السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:08
اللهم اسقنا غيث نافعا غير ضار و لا تجعلنا من القانطين
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12
3 - simo السبت 27 أكتوبر 2018 - 13:32
اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت
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9
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