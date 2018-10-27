مقاييس سقوط الأمطار بالمملكة .. الصدارة لتيزنيت

هسبريس ـ و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة 26 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت 27 أكتوبر 2018:

-تيزنيت: 43 ملمترا - تارودانت: 36 ملمترا - سيدي إفني: 26 ملمترا - أيت ملول: 20 ملمترا - الناظور: 16 ملمترا - كلميم، فاس، سيدي سليمان: 15 ملمترا - إفران والحسيمة: 11 ملمترا - العرائش ومكناس وتازة: 10 ملمترات.

- ورزازات و أكادير: 8 ملمترات - طنجة: 5 ملمترات - طانطان: 4 ملمترات - وجدة ونواصر: 3 ملمترات - الرباط: ملمتران - تطوان و خريبكة: ملمتر واحد - مراكش وبني ملال: أقل من ملمتر.