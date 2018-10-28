توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا، غائما وممطرا، مع نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا قوية على السواحل، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة طنجة، والريف، والساحل المتوسطي، ومنطقة الغرب، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والشاوية، ودكالة، وعبدة، والشياظمة، وسهول كل من تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، ومرتفعات الأطلس، وسهولها الغربية، والسايس، والمنطقة الشرقية.

وسيسجل، أيضا، نزول بعض الثلوج فوق القمم الجبلية التي يتعدى علوها 1600م بمرتفعات الأطلس ومحليا بالريف، فيما ستبقى السماء غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الأوقات بباقي جهات المملكة.

أما بالنسبة للرياح، فستهب عموما قوية ومصحوبة بهبات رياح قوية من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال فوق معظم أرجاء البلاد، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، ومنطقة طنجة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالساحل المتوسطي، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و23 درجة بجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و07 درجة بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والشاوية، وسهول كل من تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والسايس، والساحل المتوسطي، وما بين 14 و20 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا منطقة سوس، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 26 و31 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ليصبح بعد ذلك قويا إلى جد قوي الهيجان صباحا ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان خلال الصباح بباقي سواحل المحيط الأطلسي.