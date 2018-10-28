ساكنة تنغير تنتقد إلغاء صفقة بناء المشفى الإقليمي

محمد ايت حساين

خلف قرار إلغاء الصفقة الخاصة ببناء المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة ببناء هذه المؤسسة الصحية، سخطا عارما في صفوف الساكنة المحلية وفعاليات جمعوية وحقوقية، التي وصفت القرار بـ "الإقصائي" في حق سكان 25 جماعة ترابية.

وعبرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية النشيطة بإقليم تنغير، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن رفضها "التماطل" الذي شاب بناء المستشفى الإقليمي لتنغير، الذي سبق لوزير الصحة السابق إعطاء انطلاقته، وطالبت المسؤولين المحليين والمنتخبين والبرلمانيين بعقد لقاء عاجل لدراسة أسباب إلغاء الصفقة المذكورة، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين ساكنة إقليم تنغير من حقها في العلاج.

حسن ارهمي، ناشط حقوقي بتنغير، قال إن "قرار إلغاء الصفقة الخاصة ببناء المستشفى الإقليمي لتنغير لم يكن مفاجئا، نظرا إلى كون الدولة تكره هذه المناطق التي طالما اعتبرتها منبع الشرارة والثورات"، مضيفا أن قرار إلغاء الصفقة "يحمل رسائل سياسية عدة إلى سكان إقليم تنغير كونهم غير مصنفين في لائحة المناطق التي توليها الدولة الاهتمام"، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن بناء المستشفى الإقليمي بتنغير "أصبح من سابع المستحيلات، خصوصا أمام هذا العدد من التأجيلات والإلغاءات"، مبرزا أن الوضع الصحي بإقليم تنغير "يصنف من أسوأ القطاعات بسبب إهمال الوزارة الوصية، رغم المجهودات التي تقوم بها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة على الصعيد المحلي"، موردا أن "الساكنة بدورها لها نصيبها من المسؤولية في هذا الموضوع، خصوصا أنها تلزم الصمت وتنتظر المجهول"، وفق تعبيره.

ودفع قرار إلغاء صفقة بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير عددا من الجمعويين إلى دعوة الساكنة المحلية إلى النضال والخروج إلى الشارع للضغط من أجل تلبية مطلبها المشروع.

وقالت حليمة ميموني، من ساكنة مركز تنغير، إن "قرار بناء المستشفى الإقليمي لتنغير يعكس التوجهات الملكية الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين"، وطالبت الوزارة الوصية والسلطة الإقليمية بـ"التدخل من أجل الإسراع في إطلاق الصفقة الجديدة".

وحذرت المتحدثة من التعاطي مع مطلب الساكنة بمنطق السياسة والانتهازية، قائلة إن "الشارع العام التنغيري أصبح يفقد أعصابه بسبب كثرة الوعود الكاذبة"، داعية إلى ضرورة "تمكين الساكنة من أبسط حقوقها الدستورية"، وفق تعبيرها.

محمد حاكمي، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير، نفى أن يكون تم التراجع عن بناء المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير، وقال إن "المديرية توصلت بالاعتمادات اللازمة لهذا المشروع يوم 23 من الشهر الجاري".

وأوضح المسؤول الإقليمي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "طلب العروض الذي تم إلغاؤه يأتي بعد تعبير المقاول الذي رست عليه الصفقة عن رغبته في استرجاع مبلغ الضمان المؤقت، وعدم الإبقاء بذلك على عرضه بعد مضي مدة 75 يوما على المصادقة على الصفقة طبقا للمادة 135 من الظهير المتعلق بالصفقات العمومية".

ولفت حاكمي إلى أن المديرية الإقليمية لتنغير قامت بالإعلان عن طلب عروض جديد لمشروع بناء المستشفى المذكور، ومن المنتظر برمجة جلسة فتح الأظرفة خلال الأسبوع الرابع من شهر نونبر على أبعد تقدير.