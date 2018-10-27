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الرئيسية | جهات | عواصف وبرد وثلوج بعدد من الجهات في المغرب

عواصف وبرد وثلوج بعدد من الجهات في المغرب

عواصف وبرد وثلوج بعدد من الجهات في المغرب
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 27 أكتوبر 2018 - 14:28

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تساقط أمطار قوية مصحوبة بعواصف وجو بارد مع تهاطل ثلوج، اليوم السبت وغدا الأحد، بعدد من جهات المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن الأمطار القوية المصحوبة بعواصف (40-70 ملم) ستهم، ابتداء من يوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الأحد على الساعة السادسة مساء، كلا من أقاليم الحوز وأزيلال، وبني ملال وخنيفرة وتازة، وكذا تاونات ومولاي يعقوب، وفاس ومكناس وإفران، والحاجب، وصفرو وخريبكة وفجيج (30-50 ملم).

وحسب المصدر ذاته سيسجل بكل من أقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان والقنيطرة والرباط، والصخيرات وتمارة والمحمدية، والدار البيضاء ومديونة والنواصر، وبرشيد وبنسليمان والخميسات، تساقط أمطار قوية تترواح ما بين 25 و40 ملم، وذلك يوم الأحد من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية عشرة بعد الزوال.

من جهة أخرى، أشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن طقسا باردا مع تهاطل الثلوج سيهم، يوم غد الأحد، كلا من أقاليم إفران، وميدلت، وبولمان، وتازة، وصفرو، وأزيلال، وخنيفرة، وبني ملال، والحوز، وتنغير. كما يرتقب هبوب رياح جد قوية إلى قوية، أحيانا يوم غد، بمرتفعات الأطل، والسواحل والسهول الشمالية- الغربية، والسايس والواجهة المتوسطية، والشرق والجنوب الشرقي وسوس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - youssef السبت 27 أكتوبر 2018 - 14:41
اللهم بارك يارب وجعلها بادرة خير على أمة محمد عليه أزكى الصلاة والسلام
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52
2 - مغربي السبت 27 أكتوبر 2018 - 14:58
امطار وثلوج خير وبركة..لكن مع قرارgmt+1 هل ستصمد ساكنة وطفولة وناشئة الأطلس و المناطق الجبلية أمام هذا الطقس العاتي الذي يهب مبكرا على المغرب..وهل من استعداد لوجيستي لمحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة لمساعدة هاته المناطق على مجابهة الأهوال المناخية القاسية في فصل الشتاء..؟؟؟
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11
3 - Abdelhak السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:05
اللهم يا رب ارحمنا برحمتك ليس لنا سواك يا الله.قهرونا في هذا البلاد بالقرارات الغير المفيدة لعبادك.الله فوق الجميع الحمد لله.
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13
4 - حسينوعمري السبت 27 أكتوبر 2018 - 15:05
اللهم اجعله غثا نافعا. واجعل هذا الفصل البارد بردا وسلاما على كل من لايملك مأوى او حضن عائلة،فراشه الارض وغطاؤهوالسماء. اللهم كن لهم وابعث لهم قلوبا تخفف عنهم
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