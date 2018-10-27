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كُتّاب وآراء
عواصف وبرد وثلوج بعدد من الجهات في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تساقط أمطار قوية مصحوبة بعواصف وجو بارد مع تهاطل ثلوج، اليوم السبت وغدا الأحد، بعدد من جهات المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن الأمطار القوية المصحوبة بعواصف (40-70 ملم) ستهم، ابتداء من يوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الأحد على الساعة السادسة مساء، كلا من أقاليم الحوز وأزيلال، وبني ملال وخنيفرة وتازة، وكذا تاونات ومولاي يعقوب، وفاس ومكناس وإفران، والحاجب، وصفرو وخريبكة وفجيج (30-50 ملم).
وحسب المصدر ذاته سيسجل بكل من أقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان والقنيطرة والرباط، والصخيرات وتمارة والمحمدية، والدار البيضاء ومديونة والنواصر، وبرشيد وبنسليمان والخميسات، تساقط أمطار قوية تترواح ما بين 25 و40 ملم، وذلك يوم الأحد من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية عشرة بعد الزوال.
من جهة أخرى، أشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن طقسا باردا مع تهاطل الثلوج سيهم، يوم غد الأحد، كلا من أقاليم إفران، وميدلت، وبولمان، وتازة، وصفرو، وأزيلال، وخنيفرة، وبني ملال، والحوز، وتنغير. كما يرتقب هبوب رياح جد قوية إلى قوية، أحيانا يوم غد، بمرتفعات الأطل، والسواحل والسهول الشمالية- الغربية، والسايس والواجهة المتوسطية، والشرق والجنوب الشرقي وسوس.