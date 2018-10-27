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السكك الحديدية: تجارب تشوير تؤخر بعض القطارات

السكك الحديدية: تجارب تشوير تؤخر بعض القطارات
هسبريس من الرباط
السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:05

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه نظرا للقيام بتجارب تتعلق بنظام جديد للتشوير ستعرف بعض القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، لمدة أسبوع، تأخيرات تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن "مشروع تجهيز محور الرباط الدار البيضاء بنظام جديد للتشوير، سيمكن من الرفع من مستوى مرونة وانتظام سير القطارات وتحسين مدة السفر، قد دخل مراحله الأخيرة".

"القيام بالتجارب المتعلقة بهذا النظام الجديد للتشوير، والتي تتطلب إجراءات خاصة للاستغلال، ستعرف بعض القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، لمدة أسبوع، تأخيرات تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة، ونعرب لزبنائنا الكرام على حسن تفهمهم"، يزيد المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sadraoui السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:26
اصلا في كل مرة نحاول السفر فيها بالقطار يتأخر لاكثر من نصف ساعة بل احيانا لساعة و ساعتين, يعني التأخير هو الطبيعي في قطار oncf
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2 - laaraj السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:28
ادا لم تستحي فافعل ما شئت طالما نأدي الضرائب ساكتون ، صامتون ومطأطي الرؤوس
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3 - issam السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:33
هذا يعني أن المسؤولية في فاجعة بوقنادل راجعة إلى نظام التشوير و ليس بسبب السرعة التي تولع من أجلها سائق القطار.
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4 - tariq السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:34
القطار ديما كين الروطار ولكن لفهمت من هد المقال انا لهضرة لتسربات من مجمعة المكتب صحيحة انا هنا واحد بلاكة مكنتش خدامة يوم الحادت يعني الخطا مشي ديال السائق الصيانة مكيناش وفلوسها مشات لسويسرا وجطو فيه غير الهضرة والقضاء ناعس ومشات لبلا احماد
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5 - رأي السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:35
ضحكتوني . قاليك ستعرف بعض التأخير !!! زعما ديما تيجي في الوقت . ههه. بصراحة اللي حشمو ماتو.
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6 - Moussa السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:38
Ils veut dire 30 minutes en plus des 60 minutes de retard normal:))
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7 - حسين عمري السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:48
التأخر في الوصول خير من عدم الوصول... هو شعار ترفعه لسنوات اللجنة المكلفة بالوقاية من حوادث السير. ولكن انا شخصيا لا اعرف هل النقل السككي هو ايضا يستفيد من الحملات التحسيسية ام لا؟؟ومادام الممتب يتوفر على برنامج تشوير جديد لماذا اخره حتى وقعت فاجعة بو قنادل..هل ثمن البرنامح هو دماء الضحليا. ؟؟والله احوف ما اخافه ان ياتي Tjv ليقضي على سلالة المغاربة....انه العبث في زمان العبث في بلاد العبث والعابثين ...
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8 - راكب السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:49
ثلاثة سنوات تشفير.. ما هذا الهراء
عليكم إصلاح مقطع منحرف قبالة المياء الذي قيد الإنشاء يميل فيه القطار قبل دخوله من عين سبع إلى محطة الدار البيضاء الميناء.
ومقطع آخر خروجا من المحمدية إلى الرباط يميل القطار فيه الي اليمين.
أيها المسؤولين
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9 - السعيدي السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:52
داخلت اعليكم بالله واش حتى يوقعوا الكوارت عاد تبداو تصلحوا حرام والله الى حشومة اعليكم
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10 - غيور"ت" السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:59
السلام عليكم.
منذ وصول هذا )حزب الظلم والفشل)والمغرب يتأخر في جميع المجالات.ربنا يستر.الوطن يهوي. ونرجو الله أن يعتق الشعب المغربي من هذا الحزب الفاشل الحكار...
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11 - امزيغي و افتخر السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:59
يا ليث التاخير سيبقى في 10. او20دقيقة او حتى نصف ساعة و لاكن المهم اببلاغ الركاب و الحوار الجاد بين مدير المحطة و المسافرين لان واجب عليه تفهم غضب الركاب
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12 - محسن السبت 27 أكتوبر 2018 - 18:02
التاخير اصبح هو القاعدة والاتزام بالوقت هو الاستثناء فلا داعي للبحث عن الأعذار ولا داعي للاعتذار يا اصحاب TGV
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13 - بشير السبت 27 أكتوبر 2018 - 18:20
وهل كانت القطارات تصل في الوقت قبل اجراء هذه التجارب التي لم يجد لها هذا المكتب وقتا مناسبا الا فترة العطلة المدرسية؟
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14 - ibn ziad السبت 27 أكتوبر 2018 - 18:28
التأخير مسألة عادية من 10 إلى 30 دقيقة في المغرب
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15 - متتبع السبت 27 أكتوبر 2018 - 18:35
يجب ان يتفهم المواطن هدا الإصلاح ولا يعرقل القطار باحتلال السكة الحديدية هدا سلوك سيء دون المستوى .التشوير له دور فعال لتجنب الحوادث وكذلك إصلاح السكك الحديدية. المطلوب من المكتب تتبع الصيانة المستمرة وليست المنقطعة. يجب ان يكون هناك فرق مراقبة ومحاضر أسبوعية ترفع للخليع حول الصيانة والتشوير. مواطن غيور على بلده
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