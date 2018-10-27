24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس البرتغال يشيد بدور الملك في محاربة التطرّف
- البحرية الملكية تنقذ 16 قاربا للهجرة السرية
- مرابط يسجل والجماهير تحتج بعد تبديله رفقة حمد الله
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (5.00)
- رسمياً .. وزارة التربية الوطنية تكشف تفاصيل التوقيت المدرسي الجديد - (431)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (218)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (171)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (122)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السكك الحديدية: تجارب تشوير تؤخر بعض القطارات
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه نظرا للقيام بتجارب تتعلق بنظام جديد للتشوير ستعرف بعض القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، لمدة أسبوع، تأخيرات تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن "مشروع تجهيز محور الرباط الدار البيضاء بنظام جديد للتشوير، سيمكن من الرفع من مستوى مرونة وانتظام سير القطارات وتحسين مدة السفر، قد دخل مراحله الأخيرة".
"القيام بالتجارب المتعلقة بهذا النظام الجديد للتشوير، والتي تتطلب إجراءات خاصة للاستغلال، ستعرف بعض القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، لمدة أسبوع، تأخيرات تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة، ونعرب لزبنائنا الكرام على حسن تفهمهم"، يزيد المصدر ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
عليكم إصلاح مقطع منحرف قبالة المياء الذي قيد الإنشاء يميل فيه القطار قبل دخوله من عين سبع إلى محطة الدار البيضاء الميناء.
ومقطع آخر خروجا من المحمدية إلى الرباط يميل القطار فيه الي اليمين.
أيها المسؤولين
منذ وصول هذا )حزب الظلم والفشل)والمغرب يتأخر في جميع المجالات.ربنا يستر.الوطن يهوي. ونرجو الله أن يعتق الشعب المغربي من هذا الحزب الفاشل الحكار...