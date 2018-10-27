السكك الحديدية: تجارب تشوير تؤخر بعض القطارات

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه نظرا للقيام بتجارب تتعلق بنظام جديد للتشوير ستعرف بعض القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، لمدة أسبوع، تأخيرات تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن "مشروع تجهيز محور الرباط الدار البيضاء بنظام جديد للتشوير، سيمكن من الرفع من مستوى مرونة وانتظام سير القطارات وتحسين مدة السفر، قد دخل مراحله الأخيرة".

"القيام بالتجارب المتعلقة بهذا النظام الجديد للتشوير، والتي تتطلب إجراءات خاصة للاستغلال، ستعرف بعض القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، لمدة أسبوع، تأخيرات تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة، ونعرب لزبنائنا الكرام على حسن تفهمهم"، يزيد المصدر ذاته.