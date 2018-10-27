ساجد يثمن إحاطة الصناع التقليديين بالرعاية الملكية

هسبريس من الرباط

أعطى محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، انطلاقة الدورة الثالثة من المعرض الدولي للخشب بمدينة مكناس، بحضور والي جهة فاس مكناس وعمال أقاليم وعمالات الجهة، وبرلمانيين، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، والمدراء والصناع والصانعات وأرباب المقاولات.

وقام الوزير والوفد المرافق له بجولة في جميع أروقة المعرض، حيث اطلعوا على ما أنتجته أنامل الصناع والإبداعات التي يتفننون في إنتاجها. وفي كلمته بهذه المناسبة أشار ساجد إلى الرعاية التي يوليها الملك محمد السادس للصناعة التقليدية، بمختلف مجالاتها، من أجل تطويرها والنهوض بها.

وبعد أن نوه بالعمل الجبار الذي يقدمه أطر وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والعمل المتواصل لغرف الصناعة التقليدية، من أجل الرقي بالقطاع، أكد المسؤول الحكومي أن المعرض الدولي للخشب في دورته الثالثة يكتسي أهمية كبيرة في إبراز غنى المنتجات التقليدية، ويساهم في توسيع مجال انتشارها، خصوصا أن هذه الدورة انفتحت على المستوى الدولي.

واعتبر الوزير أن السياحة لا يمكن حصرها في عدد الفنادق فقط، بل "هي ذلك العمق الثقافي وتلك التقاليد والمهارات التي تنتجها يد الصانع التي يجب دعمها والحفاظ عليها، فهي كذلك رافد من روافد تطوير وانتعاش السياحة".

ونبه محمد ساجد إلى أهمية التكوين في مجالات الصناعة التقليدية، نظرا لاستيعابها لنسبة مهمة من اليد العاملة الفنية والمبدعة، مشيرا إلى برامج تثمين المدن العتيقة التي أعطى انطلاقتها الملك، مبرزا أهميتها ومؤكدا دورها في التنمية والمحافظة على التراث العمراني، والنهوض بالموروث الثقافي الأصيل.

وبالموازاة مع افتتاح المعرض، تم التوقيع على اتفاقية بين الجمعية الفرنسية للتكوين الاحترافي في صناعة الأثاث والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، ومركز التكوين الاحترافي في الفنون التقليدية.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ6600 متر مربع، بمشاركة أكثر من 160 عارضة وعارضا يمثلون الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولات الحرفية الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في قطاع الخشب والتعاونيات المهنية، بالإضافة إلى فاعلين متخصصين في العتاد التقني للنجارة، تحت شعار "الموروث الثقافي لصناعة الخشب رافد من روافد التنمية"، ويمتد من 26 أكتوبر إلى 04 نونبر بفضاء صهريج السواني بمدينة مكناس.