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الأمطار تقتحم البيوت وتعرقل السير في مدينة وزان

الأمطار تقتحم البيوت وتعرقل السير في مدينة وزان
هسبريس من وزان
السبت 27 أكتوبر 2018 - 19:02

غمرت مياه الأمطار شوارع مدينة وزان، متسببة في عرقلة السير والجولان في عدد كبير منها؛ وذلك إثر التساقطات المطرية الكبيرة التي عرفتها المدينة الجبلية. كما عاشت ساكنة الأحياء العليا محنة حقيقية جراء تدفق السيول وانفجار عدد من البالوعات التي لم تتحمل غزارة التساقطات، خاصة بحي "الجموعة".

وتجمعت مياه الأمطار بالشارع الرئيسي في المدينة قبالة مقر عمالة الإقليم على شكل بحيرات توقفت معها حركة السيارات، بعد أن تسربت المياه إلى محركاتها. كما عمد الكثير من الراجلين إلى نزع أحذيتهم للسير في المياه التي تجاوزت الرُّكب. كما تسربت المياه إلى عدد من المنازل بشكل أفضى إلى إحداث خسائر مادية مهمة، ما شكل عبئا ثقيلا على عاتق المتضررين.

وعبر العديد من سكان وزان عن استيائهم مما وصفوه بـ"الواقع المرير الذي يعيد نفسه كلما هطلت الأمطار لساعات قليلة، كاشفة عن بنية تحتية هشة مع ما تعرفه المجاري من اختناقات يستحيل معها تصريف المياه"، وفق "تدوينات" لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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