متشرد وسط عربة للتنمية يثير استياء في وزان

هسبريس من وزان

أثار تداول صورة لشخص متشرد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو نائم وسط عربة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجة سخط وسط فاعلين جمعويين وحقوقيين بمدينة وزان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا بتعليقات غاضبة من الموقف الموثق بالصورة.

وترصد الصورة شخصا من ذوي الأمراض العقلية وقد استسلم للنوم وسط عربة مخصصة لبيع الخبز بعد أن تعذر عليه إيجاد مكان دافئ يأوي إليه، وخصوصا في ظل الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة والأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مصحوبة بعواصف رعدية.

الصورة، التي انتشرت على نطاق واسع على موقع "فيسبوك"، أظهرت شخصا بدون مأوى وسط عربة حديدية في وضعية "غير إنسانية"، مرفقة بتعليق ورد فيه: "لم تستطع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزان أن تحقق لهذا المواطن دخلا قارا، لا كرامة ولا خبزا، ولكنها على الأقل وفرت له مكانا مؤقتا يقيه عواصف ليلة أمس".

وفي هذا الصدد استنكر عبد السلام علالي، عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "تنامي ظاهرة المواطنين بدون مأوى بشكل مهول"، واصفا ظروف عيشهم بـ"المأساوية"، والتي "تزداد حدتها خلال الظروف المناخية القاسية وموسم الأمطار".

وحمل الفاعل الحقوقي الدولة المغربية كامل المسؤولية عن معالجة أسباب هذه الظاهرة، "وعلى رأسها الأوضاع الاجتماعية والصحية المأساوية"، وفق تعبيره، داعيا المجالس المنتخبة، من المجلسين الجماعي والإقليمي وكذا مندوبية التعاون الوطني بالإقليم، إلى إحداث مركز لإيواء وإعادة تأهيل هذه الفئة المحرومة؛ "مع ضرورة إحداث جناح خاص بالأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي لتقديم الرعاية الصحية لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون في صمت".