شاحنات اشتوكة آيت باها تتشبث بشل نقل البضائع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

يواصل أرباب وسائقو الشاحنات بإقليم اشتوكة آيت باها، المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية لمهنيّي النقل (ODT)، الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدؤوه منذ صباح يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري؛ وذلك احتجاجا على "تجاهل السلطات لمطالب أرباب وسائقي الشاحنات، واستمرارها في التعسفات على الطريق في حق المهنيّين، والزيادة في سعر المحروقات، بالإضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية".

واختار مهنيو قطاع الشاحنات باشتوكة آيت باها مدارة "آيت ميمون"، على الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، لركن العشرات من الشاحنات كشكل احتجاجي تصعيدي، بسبب "مشكل الحمولة الزائدة للشاحنات"، التي دفعت أعوان المرور إلى تسجيل عقوبات زجرية في حق السائقين المخالفين للفصل 177 من مدونة السير على الطرق.

أحمد أوطالب، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل باشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس: "الإضراب المفتوح جاء بعد أن تفاجأنا بقرار مشترك بين عمالة إنزكان آيت ملول وهيئتيْن نقابيّتيْن، بخصوص تطبيق عقوبات على الحمولة الزائدة، ما أثر بشكل كبير على السائقين والمهنيين، نظرا إلى الغرامات الثقيلة المطبقة".

وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن "الإضراب المفتوح مستمر، تبعا لتوصيات المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، إلى حين عقد لقاءات مع كل المصالح الوزارية المعنية، والخروج بحلول حقيقية تستجيب للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع، وعلى رأسها تعديل الفصل المتعلق بالحمولة، والاستفادة من الغازوال المهني".

أما حسن الرهوا، وهو سائق شاحنة، فقال لهسبريس: "أعمل سائق شاحنة منذ أزيد من 20 سنة، ولم يسبق أن حرّرت لي مخالفات تتعلق بالحمولة، إلا في الآونة الأخيرة. أرى أن تطبيق هذا الفصل يجب أن يوازيه تقديم الحكومة دعما للمهنيّين من أجل تجديد الأسطول، الذي من شأنه التوفّر على الشروط المفروضة في الحمولة".

وأضاف المتحدّث، ملوحا بعدة وصفات أدوية وصور أشعة وتحاليل: "إنني أعاني من عدة أمراض، ولا أتوفر على أي مورد رزق آخر، كما أنه ورغم ضعف الدخل اليومي فإني أتحمل مصاريف العلاجات والاستشفاء والأدوية، في غياب التغطية الصحية؛ فضلا عن كون مصيرنا ومصير أولادنا مجهول، لانعدام الاكتتاب في أي نظام من أنظمة التقاعد".

وفي جانب آخر، أورد هشام موتحف، وهو سائق من المحتجين، أن "الحكومة تملّصت من العديد من الوعود التي قدّمتها للمهنيين، وضمنها تجديد الأسطول، ومجانية البطاقة المهنية، وتخفيض الضريبة، والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي ونظام التقاعد"، مضيفا أن "تطبيق عقوبة الحمولة سينعكس على القدرة الشرائية للمستهلك".