السيول تكشف ضعف البنية التحتية لمدينة ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

كشفت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة ابن أحمد في إقليم سطات ضعف بنيتها التحتية، خاصة أمام عجز البالوعات والمجاري عن تصريف السيول التي تخترق المدينة من الجهة الشرقية، من ناحية إقليم خريبكة.

مصادر هسبريس من المكان أفادت بأن مياه الأمطار غمرت عدّة شوارع وأزقة بالمدينة، خاصة على مستوى مدخلها من جهة إقليم خريبكة بالقرب من مستشفى الأمراض التنفسية المغلق، ودرب الطلعة والبام ووسط المدينة.

وسجّل أحد المواطنين، في اتصال هاتفي بهسبريس، ما نعته بـ"الإهمال" على مستوى وادي "بوريا" المعروف بالمنطقة، والذي يشكّل خطرا على المدينة، إذ يتطلّب تنقيته كلّ سنة، إضافة إلى صيانة وتنقية بالوعات استقبال المياه العادمة ومياه الأمطار، لتفادي الحصار الذي عاشه بعض السكان بالمدينة مساء اليوم.