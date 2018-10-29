حرفيو مراكش يراهنون على مركز تطوير القدرات

إبراهيم مغراوي من مراكش

قام كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، بزيارة تفقدية لورش تأهيل مدرسة سيدي عبد العزيز لاحتضان المركز المتخصص في تطوير قدرات الصانعات التقليديات، للوقوف على سير الأشغال به.

وتأتي هذه الزيارة، التي حضرها ممثلو المصالح الخارجية ومصالح الولاية، في إطار تتبع المشاريع التي أعطيت انطلاقتها من طرف الملك محمد السادس بالمنطقة، التي تشكل مدينتها العتيقة خزانا حقيقيا للتراث المغربي الأصيل، مما أهلها لتصنف تراثا عالميا إنسانيا من طرف منظمة "اليونيسكو".

ويسعى مركز الصناعة التقليدية بمدينة مراكش إلى توفير التكوين والتكوين المستمر، والقيام بدور التكوين بالتدرج المهني لفائدة النساء والصانعات التقليديات، والمحافظة على التراث المتمثل في الحرف المهددة بالانقـراض، والمساهمة في التسويق، خاصة منتجات الصنــاعة التقليدية للنساء العاملات بالبيوت والتعاونيات النسوية.

جدير بالذكر أن قطاع الصناعة التقليدية له أهمية كبيرة بمدينة مراكش، لما له من دور اجتماعي، وباعتباره مجالا اقتصاديا يستوعب 132520 صانعا تقليديا.