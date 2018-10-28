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رفض "الساعة الجديدة" يوحد أولياء أمور التلاميذ

رفض "الساعة الجديدة" يوحد أولياء أمور التلاميذ
هسبريس- عبد الإله شبل
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:40

التأمت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية بمدينة ابن جرير للبحث عن صيغة للرد على قرار حكومة سعد الدين العثماني القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة، والذي صادقت عليه في مجلس حكومي يوم الجمعة.

وخيم النقاش في هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الإطارات الحزبية المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والتوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث أكد هؤلاء أن الساعة الإضافية تشكل ضررا على التلميذ والأسرة معا.

وأشارت مداخلات الحاضرين إلى أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بشكل خاص بات واجبا عليها الدخول في هذه المعركة ضد الحكومة من أجل دفعها إلى العدول عن قرارها، خاصة أن التلاميذ وأولياء أمورهم هم الأكثر تضررا منها.

وأضافت المداخلات أنه بالرغم من إقدام وزارة التربية الوطنية على تغيير التوقيت المدرسي، فإن آباء التلاميذ سيكون من الصعب عليهم إيصال أبنائهم إلى المدارس، وبعد ذلك التوجه إلى مقرات عملهم.

وأوضح المتدخلون أن التلاميذ بهذا التوقيت سيصبحون أكثر بعدا عن أسرهم، والأقرب إلى تعاطي المخدرات والإدمان، لكونهم سيظلون أمام المدارس ولا يعودون إلى منازلهم في الوقت المحدد للغداء.

وقال الفاعل الحقوقي عبد الصادق برامي إن الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية المجتمعة ستعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة "ندوة صحافية بحضور ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وعموم المواطنين المتضررين من القرارات اللاشعبية التي تتخذها الحكومة، ومن ضمنها قرار الإبقاء على الساعة المضافة وما ستسببه من إرباك للأسر والموظفين".

وأضاف برامي أن هذه الهيئات تبحث عن صيغة عملية "للرد على هجوم الحكومة على إرادة الشعب، واستهتارها بصحته وتعليمه وتشغيله، ووضع حد لقراراتها التعسفية"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض المواطنين لهذا التوقيت.

ودخل التوقيت الجديد للمغرب المثير للجدلحيز التطبيق بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء".

وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مراكشي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:48
ما فكروش فينا .. انا كندي معيا ولدي للمدرسة معنديش فلوس ترانسبور .. و ما يمكن نتعطل ديما على خدمتي . الوضع على وشك الانفجار .. انا بحالي عدد ديال الناس
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51
2 - الحاج المعطي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:48
من فضلكم اريد حلا لهده المعادلة العجيبة : زيادة ساعة للتوقيت الرسمي و بالمقابل زيادة ساعة لاوقات العمل في الادارات و المدارس اي تاخير مواعيد العمل الى التاسعة بدل الثامنة !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
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28
3 - rachid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:50
برافو نتمن هده الخطوات والتصعيد ضد القرار الفارغ هو الحل
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35
4 - محمد ريان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:50
الشعب يريد توقيت غرينتش على طول السنة والكلمة تبقى للشعب .
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58
5 - منصف الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:51
هل يعقل ان المغرب بلد الرجال تحكمه حكومة مكلخة لا تفقه شيءا مطلقا بالاضافة الى غباءها واميتها تستبد الشعب ظلما وعدوانا وسرقة في واضح النهار. هل هدا وطن دولة ام غابة ام زمن الجهل والعبودية قد ولا.....
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42
6 - مقهور الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:52
اتركوا ياوزراء الساعة الطبيعية وغيروا في البرامج مثلا عوض ادخلوا التلاميذ إلى المدارس على الساعة الثامنة صباحا ديروا نتوما على الساعة السابعة صباحا عوض تغيير الساعة أليس كدلك يا مواطنين كدلك مساء من الواحدة إلى الخامسة مساء حتى هنا غدي نربحو الواقت اما دبا زيد ساعة نقص ساعة .
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10
7 - souabni الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:53
على من تتقرا زابورك اداوود.الحكومة تنظر لمصلحتهافقط والموالين لها. وردنا سيكون ان شاء الله يوم الاقتراع .رحم احزاب زمان.الفاهم يفهم.
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12
8 - مراد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:54
الله يخد فيهم الحق معندهم ما يدار غير زيد علينا ساعة والله حرام خاص الشعبة ميسكتي عليها او نكون كلمة وحدة بالرفضة هدا الساعة نخرج مظهرات اضراب مهم هذا الساعة مابغنهاش
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6
9 - مصطفى الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:54
اولياء الأمور موحدون و الذي امر الحكومة باضافة الساعة يعتبر نفسه فوق الجميع و خل يهظه او الامور او غيرهم..
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7
10 - أستاذة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:54
القرار أكبر من العثماني نفسه
افكر في التلميذ الذي لايستطيع البقاء دون أكل لمدة ساعتين فقط.فكيف سيركز معي في القسم وهمه في بطنه في فترة المساء????
كيف سنحقق جودة التعليم ببطون فارغة وعقول غائبة
وفي الاخير ستلقى باللائمة على الاساتذةلانهم لم يؤدوا دورهم جيدا.وتبدأ سلسلة الاتهامات.مما سيعزز تنامي ظاهرة العنف المدرسي والهدر المدرسي
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16
11 - مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:54
هذا التوقيت سيضر بالكل اباء وتلاميذ توقيت غرنتش يناسبنا وتعودنا عليه .هل ساعة واحدة بين 13h و14 كافية للتلاميذ للاستراحة والغذاء والذهاب والعودة من البيت .وبالنسبة للتعليم الخصوصي هل ساعة واحة كافية ليذهب التلاميذ الى بيوتهم في النقل المدرسي ويتناولون الغذاء ويرتاحون ويعودون للمدرسة .وماذا عن العمال والعاملات الذين يذهبون الى عملهم في الصباح الباكر .وايضا ذهاب الموظفين والاساتذة وسيارات النقل المدرسي في وقت واحد على الساعة التاسعة صبتحا سيخلق اختناق مروريا كبيرا
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12 - Souhail الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:56
الحكومة تلقت الأوامر من جهات عليا فنفذت القرار في رمشة عين
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9
13 - hafid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:56
شكون داير بحالي مامسوق لا ساعة جديدة ولا قديمة مايهمنيش واخا ايزيدو نهار ولا سيمانة ولا عام ولا 100 عام الواحد هو اعيش وينسى الوقت. المتعة
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-6
14 - مكناسي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:57
نحن في غابة ، وتحكمنا دئاب ملتحية،
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15 - أوغرا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:58
بالنسبة لهذة المحكومة صارت اوامر فرنسا واميركا اكثر تنفيذا حتى من الاوامر السماوية..حسبنا الله ونعم الوكيل
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16 - Nayera الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:58
أضن أن المشكل الأول والأخير هو كبيرنا الذي يتلقا الأوامر من الأجندات الخارجية، وأن كبيرنا يستيقض بعد آذان صلاة الظهر وأن الشعب لا يهمه في شيء سوى مصالحه الشخصية، فنرجو من الله أن يهديه ويريه الصواب من الخطأ. فالجزائر ودول الجوار تتمنى لو كانت على خط غرينيتش
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5
17 - Mohamed Ali الأحد 28 أكتوبر 2018 - 12:58
التوقيت القديم ستبقى إلى طول
السنة رغم تطبيقها الحكومة الفاشلة الشعب المغربي لا يصمت على هدا القرار ابدا أيها العتماني الفاشل
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3
18 - مواطن مغربي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:00
كفرد وكمواطن من هذا الشعب.اتوجه الى المقام العالي بالله دام نصره ان يصدر امر بالغاء تلك الساعة..فضررها كبير علينا وعلى ابنائنا
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19 - ام مغربية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:00
اعتقد ان صاحب الجلالة قال لنجد حلولا للتعليم ونحل كل المشاكل الذي تؤثر على مردوديته لكن ما نراه هو ان العثماني قد اضاف مشكلة كبرى قد تجعل ابناءنا يتعرضون للتحرش والادمان وكل المصائب كيف يمكننا ان نتركهم امام باب المدارس لساعة من الزمن دون اكل ولا مراقبة اسرية ؟
مشكل اخر سيؤزم التعليم لا الاهل مرتاحين والا الاطر ولا الادارات ؟
هل لمصلحة فئة اقتصادية قليلة نغامر بحياة ابنائنا وابناء الشعب؟
ننتظر تدخل صاحب الجلالة في هذا الامر فابناء الشعب ابناؤكم وانتم المسؤول الاول عن راحته وحمايته بعد الله تعالى .
وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا العثماني
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20 - سعید السوسی الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:04
لتکون الحکومه حکومه الشعب یجب ان یعلنوا عن هذه المکاتب التی انجزت هذه الدراسه .
ثانیا لم افهم بالنسبه للحکومه هل انطلقوا من واقعهم ام من واقع الشعب .
هم عندهم السواق یوصل ابنائهم للمدارس اما نحن ابنائنا لهم الله و سائل النقل المهترئه .
بالله علیکم یاحکومه هل نصف ساعه کافیه للغذا۶ و النقل ؟
دمرتم التعلیم و الان ضربتمونه بالضربه القاضیه
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21 - الأزمة قائمة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:05
يجب على الأسر ورجال التعليم و الموظفين بصفة عامة الدخول في شد الحبل مع الحكومة والتصعيد و قد تكون هذه فرصتنا لطرد الحكومة والمطالبة بحكومة أزمة تحت رئاسة الملك بشكل فعلي لتدبير أحوال المغاربة. ان استمرار الحكومة الحالية عبثي و سيؤدي إلى تفاقم الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خاصة وأن عدة تقارير تقول ان الازمة لازالت جاثمة على المغرب حتى سنة 2022 وان سنة 2019 ستكون كارثية. لم يعد لنا ما نخسره. نريد حكومة أزمة بقيادة الملك.
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22 - غيور الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:06
اين انت يا يوسف الصديق فكهنة معبد آمون اغرقوا البلاد فسادا.
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23 - حكومة الكارطون الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:06
الله يخد فيك الحق العثماني وحكومتك الفاشلة هل الدمقراطية هي ان يقرر رجل ضعيف مثلك مكان 40 مليون مواطن في أخد أي قرار ؟؟؟؟
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24 - خوك انا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:07
قرار غير مسؤول لأنه لا يعكس مبتغى الشعب المغربي و بنى على نتاىج " دراسة " محبوكة و مزورة و لا تمث الواقع بصلة .مكتب الدراسة الذي أقترح هذا المشروع عليه إعادة المبلغ المالي للصفقة و محاسبته و محاكمته لتزوير آراء واقتراحات الشعب المغربي .
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25 - حماقة مسؤول الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:08
عدم التخلي عن ساعة غرينتش+1 مع أضافة ساعة من النوم للتلاميذ . ولدي سؤال . نبقى على التوقيت الصيفي على طول السنة و جعل الأطفال لا يرتاحون بين و قت الدرس و استراحة لأطفال لا تكاد تكون 60 دقيقة
مع العلم انهم لا يزيد وقت الراحة الليلية سوى 7 ساعات فكيف يمكن لهذه الفئة أن يحصل الدروس أعيدوا لنا توقيتها حسب غرينتش
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26 - nana الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:09
بالله عليكم هل ساعة كافية لوصول التلاميذ إ لى منازلهم دخول الحمام تغيير الكتب الغذاء ثم العودة ؟؟؟أ جيبي ياحكومة
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27 - حميد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:11
منذ اول الشهر الجاري تقريبا و الاعلام يعلن عن الرجوع الى الساعة القانونية ولكن بين عشية وضحاها نتفاجأ بهذا القرار هذا يعني استهتار بالمواطن .ما هي نتائج الدراسات التي قمتم بها .كان على الحكومة ان تناقش هذا الموضوع من قبل. و عن اي اقتصاد يتحدثون ،في الإدارت مكيفات تعمل ليل نهار وووو...
حسبي الله ونعم الوكيل
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28 - تلميذ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:11
لا أحد يمكنه منع هذه الساعة إلا أولياء التلاميذ والتلاميذ أنفسهم.. وذلك بالمقاطعة التامة للمدرسة حتى تعود المياه إلى مجاريها.. ويتيقن الجميع أن المغرب بلد الشعب وليس بلد الحكومة المعتوهة ولا أصحاب المصالح الفردية الخاصة..
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29 - لا نثق في الحكومة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 13:12
أرى أن أحوال المغرب تزيد تعقيدا والأزمة تشتد و الحكومة لا تجتمع الا على الظلم والظلال و إهانة المغاربة. الحكومة والبرلمان خارج التغطية. في ظل هذا الوضع نرجو من الملك ان يتدخل وسنكون معه وإلى جانبه. نريد من جلالة الملك ان يأخذ بزمام الأمور في المملكة و العمل على الإنصات للمواطنين. لا نثق في الحكومة بشكل مطلق و لا نثق في البرلمان ولا في الأحزاب ولا في النخب بشكل تام. الخطر يداهم المغرب والسكوت لم يعد مجديا. نطلب من الملك وهو قائد البلاد أن يأخذ الأمور بيده.
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