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كُتّاب وآراء
استفادة سمّاكين من دراجات في سيدي بوسحاب
أشرف رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، محمد أمنتاخ، مرفوقا بممثلين عن السلطات المحلية، ورئيس الجماعة الترابية سيدي بوسحاب، علي عباد، والمنتخبين المحليين، على تسليم مفاتيح 9 دراجات نارية ثلاثية العجلات، مجهزة بصناديق لحفظ السمك، تم اقتناؤها في إطار برنامج محاربة الفقر التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2017، بشراكة مع تعاونية "إداوكران" والجماعة الترابية سيدي بوسحاب.
ويندرج هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 325.000 درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ مالي قدره 239.000 درهم، في إطار دعم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين ظروف عمل بائعي السمك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال تمكينهم من استهلاك السمك في ظروف صحية.
ودعا رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة اشتوكة آيت باها، أثناء عملية توزيع المفاتيح على المستفيدين التسعة، في وقت بلغت مساهمة جماعة سيدي بوسحاب 76 ألف درهم، وتعاونية "إداوكران" 10 آلاف درهم، إلى "الحفاظ على هذه الناقلات والالتزام بصيانتها ونظافتها، لضمان استمرارها، وحتى تعطي النتائج والوقع المتوخى منها".