توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا بالشمال والداخل والهضاب العليا مع مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار متفرقة شمال البلاد والواجهة المتوسطية والاطلس المتوسط والسهول الداخلية والشمالية خصوصا خلال الصباح.

ويرتقب أيضا، نزول بعض الثلوج بمرتفعات الأطلس المتوسط، فيما ستبقى السماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

أما بالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما غربية بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة ومن القطاع الغربي او الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن الشمال بالاقاليم الجنوبية ومعتدلة جنوبية أو غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بالقرب من السواحل وبالوسط والسهول المحيطية والجنوب الشرقي و ما بين14 و 20 درجة بجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 01 و07 درجة بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الداخلية الشمالية وداخل سوس، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول المحيطية، وكذا منطقة سوس والحنوب الشرقي والسهول الداخلية، وما بين 20 و25 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق