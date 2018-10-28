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كُتّاب وآراء
بني ملال والرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت 27 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018:
- بني ملال: 26 ملم
- الرباط: 23 ملم
- تازة: 21 ملم
- إفران: 17 ملم
- فاس: 15 ملم
- ورزازات: 14 ملم
- تطوان والعرائش: 12 ملم
-المحمدية: 10 ملم
- بن سليمان: 9 ملم
-القنيطرة و طنجة: 8 ملم
-الجديدة وميدلت: 5 ملم
-تارودانت وسطات وشفشاون والدار البيضاء-انفا: 4 ملم
- بوعرفة و الحسيمة والنواصر: 3 ملم
- خريبكة وتيزنيت والناضور :2 ملم
- أيت ملول: ملمتر واحد
-الصويرة و سيدي إفني و طانطان: أقل من ملمتر واحد
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أمطار الخير تهاطلت كثيرا على مدينة بني ملال ولازالت إلى حدود الساعة والحمد لله .....
لكنها والكعادة كشفت مرة أخرى على هشاشة البنية التحتية للمدينة....مياه مصحوبة بأحجار ونفايات غمرت أزقة بعض الأحياء و بعض شوارع المدينة .
أينكم يا مسؤولو بلادي ...حادقون فقط وفي غفلة من الناس زيادة الساعة المشؤومة.