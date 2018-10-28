بني ملال والرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت 27 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018:

- بني ملال: 26 ملم

- الرباط: 23 ملم

- تازة: 21 ملم

- إفران: 17 ملم

- فاس: 15 ملم

- ورزازات: 14 ملم

- تطوان والعرائش: 12 ملم

-المحمدية: 10 ملم

- بن سليمان: 9 ملم

-القنيطرة و طنجة: 8 ملم

-الجديدة وميدلت: 5 ملم

-تارودانت وسطات وشفشاون والدار البيضاء-انفا: 4 ملم

- بوعرفة و الحسيمة والنواصر: 3 ملم

- خريبكة وتيزنيت والناضور :2 ملم

- أيت ملول: ملمتر واحد

-الصويرة و سيدي إفني و طانطان: أقل من ملمتر واحد