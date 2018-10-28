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الرئيسية | جهات | بني ملال والرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار

بني ملال والرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار

بني ملال والرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار
هسبريس - و.م.ع
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت 27 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018:

- بني ملال: 26 ملم

- الرباط: 23 ملم

- تازة: 21 ملم

- إفران: 17 ملم

- فاس: 15 ملم

- ورزازات: 14 ملم

- تطوان والعرائش: 12 ملم

-المحمدية: 10 ملم

- بن سليمان: 9 ملم

-القنيطرة و طنجة: 8 ملم

-الجديدة وميدلت: 5 ملم

-تارودانت وسطات وشفشاون والدار البيضاء-انفا: 4 ملم

- بوعرفة و الحسيمة والنواصر: 3 ملم

- خريبكة وتيزنيت والناضور :2 ملم

- أيت ملول: ملمتر واحد

-الصويرة و سيدي إفني و طانطان: أقل من ملمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الواحظ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:15
الحمد لله كثيرا على نعمه ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك
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2 - عالقون الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:53
الحمد لله على كل حال نحن الآن متوقفون لأزيد من ساعتين بمنطقة تيشكا ما بين مراكش و وارززات الأحجار تعرقل الطريق و لا حياة لمن تنادي
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3 - هنا بني ملال.... الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:59
الحمد لله على نعمه وفضله ....
أمطار الخير تهاطلت كثيرا على مدينة بني ملال ولازالت إلى حدود الساعة والحمد لله .....
لكنها والكعادة كشفت مرة أخرى على هشاشة البنية التحتية للمدينة....مياه مصحوبة بأحجار ونفايات غمرت أزقة بعض الأحياء و بعض شوارع المدينة .
أينكم يا مسؤولو بلادي ...حادقون فقط وفي غفلة من الناس زيادة الساعة المشؤومة.
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