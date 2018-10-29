منح الجمعيات تثير جدلا بجماعة تديلي في الحوز

إبراهيم مغراوي

اشتكت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة القروية تديلي مسفيوة، إقليم الحوز، مما أسمته "حرمانها من صرف المنح المخصصة لها لسنتي 2018 و2019"، ملتمسة من السلطات الإقليمية التدخل لفك ما وصفته بـ"الحصار المضروب عليها، وتفضيل جمعيات أخرى غير فاعلة"، بحسب تصريحات متطابقة لبعض المشتكين لهسبريس.

رشيد راسو، رئيس كونفدرالية مسفيوة تديلي التي تضم ما يفوق 22 جمعية، وصف المصادقة على لائحة الجمعيات الممنوحة خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2018 بـ"المهزلة"، لأن الجمعيات النشيطة تم إقصاؤها، بحسب تصريحه لهسبريس، مضيفا أن "المنح استفادت منها جمعيات البهرجة، منها ما خصص لها دعم مالي بمبلغ 20 مليون سنتيم".

وتابع الفاعل الجمعوي بأن "المبلغ المالي المذكور مخصص لدعم كامل للمهرجان الثقافي لتديلي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم دعم المهرجان نفسه من خلال تقديم دعم لجمعيات أحواش التي تشارك في المهرجان بمبلغ 5000 درهم لكل جمعية، بمبلغ إجمالي يقدر بأربعة ملايين سنتيم"، مضيفا أن "الذي يثير الاستغراب هو دعم جمعيات من خارج تراب جماعة تديلي".

عبد الرحيم بوزيان رئيس جمعية شباب تديلي مسفيوة، أوضح هو الآخر لهسبريس أن "استفادة بعض الجمعيات تحكمت فيه دواعي الانتماء السياسي لرئيس المجلس الجماعي"، مشيرا إلى أن فعاليات المجتمع المدني تطالب بوضع دفتر للتحملات ومعايير لدعم الجمعيات من أجل تقديم المنح للهيئات الجادة والنشيطة بتراب الجماعة".

في المقابل، نفى محمد التجاني، رئيس المجلس الجماعي، أن تكون الجماعة أقصت أي جمعية من الاستفادة من الدعم، مشيرا إلى أن الجمعيات التي استفادت لها علاقة شراكة مع المجلس الجماعي، أو تؤدي خدمات لمنطقة تيديلي، مضيفا أن "جمعية دار الطالب بمدينة أيت أورير تستقبل تلاميذنا، وجمعية تكني للصناعة التقليدية تشارك في معرض الصناعات التقليدية بتديلي وتتيح الفرصة لصناعنا، وجمعية الجاكوار للرياضة تنظم تظاهرة رياضية سنويا بالمجال الترابي نفسه".

وأوضح الرئيس، في تصريح لهسبريس، أن الجمعيات التي لم تسفد من الدعم هي "تلك التي لم تتقدم بطلب ومشروع للمجلس الجماعي خلال شهر غشت لتبت فيه اللجنة في شهر شتنبر، في انتظار عرضه على أعضاء المجلس الجماعي في دورة أكتوبر"، مشيرا إلى أن "التفكير منصب على الاشتغال على اعتماد دفتر للتحملات"، مؤكدا أن "جماعة تديلي تعتبر من الجماعات الرائدة في مجال انفتاحها على جمعيات المجتمع المدني"، مستدلا على ذلك "بعدد الاتفاقيات السنوية التي تبرمها مع الجمعيات التنموية".