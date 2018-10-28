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الثلوج تداهم إفران وبولمان وتهدد بقطع الطرق

الثلوج تداهم إفران وبولمان وتهدد بقطع الطرق
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:35

أفاد محمد الحفيان، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بإفران، بأن مختلف المحاور الطرقية المتواجدة بإقليم إفران عرفت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تساقطات ثلجية مهمة، مبرزا، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن كثافة الثلوج أدت إلى قطع الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين أزرو وميدلت مرورا بتمحضيت.

وأورد الحفيان أنه عندما تسوء الأحوال الجوية، يتم التعطيل المؤقت لحركة المرور بالمحاور الرئيسية الأخرى بإقليم إفران وتنظيم حركة السير عبرها في مواكب من العربات، مبرزا أن المديرية الإقليمية للتجهيز بإفران استبقت موجة الثلوج بنشر فرق التدخل بالمحاور الطرقية الإستراتيجية، خصوصا الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين أزرو وميدلت، والطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين إيموزار وخنيفرة مرورا بإفران، والطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين الحاجب وإفران.

وأشار المتحدث إلى أن مديرية التجهيز بإفران سخرت لهذا الغرض 21 آلية للتدخل، من بينها شاحنات كاسحة للثلوج، وجرافات، وآلات للتسوية، مبرزا أن فرق التدخل عملت على فك الحصار، الذي تسببت فيه هذه التساقطات الثلجية، عن عدد من السيارات والشاحنات التي علقت أو انزلقت على الطرق المذكورة.

من جانبه، أورد عبد الخالق البطيوي، النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لإفران، في تصريح لهسبريس، أن جماعة إفران اتخذت، بدورها، جميع التدابير اللازمة لمواجهة الآثار المحتملة للتساقطات الثلجية على الشبكة الطرقية بالمجال الحضري للمدينة.

وأكد البطيوي أن جميع آليات الجماعة على استعداد للتدخل في الوقت المناسب على مستوى المحاور الطرقية الأساسية بمدينة إفران أو تلك المؤدية إليها، مؤكدا أن هذه الأخيرة ما زالت تؤمن الوصول إلى المدينة بشكل عاد.

وقال محمد المشهور، فاعل جمعوي ببولمان، إن التساقطات الثلجبة القوية لنهار اليوم الأحد همت أيضا مناطق واسعة من إقليم بولمان، خصوصا مدينة بولمان وجماعة المرس وإيموزار مرموشة، مبرزا أنه في حالة ما إذا تواصل تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية، فإن ذلك سيؤدي إلى عزل الكثير من الدواوير بالإقليم، إما بسبب الثلوج أو فيضان بعض الأودية.

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