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كُتّاب وآراء
هيئات ترفض استمرار اعتماد "الساعة الصيفية"
أجمعت هيئات حقوقية ومدنية على رفض المرسوم المفاجئ للحكومة، والقاضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش + ساعة) بشكل قاطع، ونددت باتخاذه دون إشراك شركاء المنظومة التربوية.
ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، والرابطة الجهوية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بجهة مراكش أسفي، في بيانات توصلت بها هسبريس، "الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار"، الذي وصفته بـ"المتسرع". وطالبت بالعودة إلى "العمل بالتوقيت الطبيعي حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".
واستنكرت هذه الهيئات مقاربة الإقصاء وعدم التشاور التي اعتمدتها الحكومة "في شأن يهم أبناءنا وبناتنا"، وكل القرارات المجحفة المتخذة من طرف الحكومة ضدا على إرادة الشعب، تضيف الهيئات، مشيرة إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي "استهداف صريح" للمدرسة العمومية، و"تخريب للتعليم"، وأنه "سيثقل جيوب الأسرة بمصاريف إضافية إزاء التغذية خارج المنزل، وسيزيد من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي وحوادث السير".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لذا في مثل هذه الأشياء أو القرارات التي تصدر عن أصحاب القرار والمخالفة لمطالب الأسر، يستحسن إما أن تجس الدولة نبض الأسر في مثل هذه الأشياء، ولم القيام باستفتاء شعبي يتم بموجبه الحسم في مثل هذه القضايا.
تراجعي عن هذا القرار الا شعبي والمجحف في حق الشعب كله
ما ذا تخسرون إن تركتم الساعة الاصلية للمغرب جرينيتش+00 وعندما يحل التوقيت الصيفي يمكن للشركات أن تبدل مواقيت مستخدميها وكفى الله المومنين القتال
الله يهديكم إلى جادة الرشد