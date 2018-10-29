هيئات ترفض استمرار اعتماد "الساعة الصيفية"

إبراهيم مغراوي

أجمعت هيئات حقوقية ومدنية على رفض المرسوم المفاجئ للحكومة، والقاضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش + ساعة) بشكل قاطع، ونددت باتخاذه دون إشراك شركاء المنظومة التربوية.

ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، والرابطة الجهوية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بجهة مراكش أسفي، في بيانات توصلت بها هسبريس، "الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار"، الذي وصفته بـ"المتسرع". وطالبت بالعودة إلى "العمل بالتوقيت الطبيعي حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".

واستنكرت هذه الهيئات مقاربة الإقصاء وعدم التشاور التي اعتمدتها الحكومة "في شأن يهم أبناءنا وبناتنا"، وكل القرارات المجحفة المتخذة من طرف الحكومة ضدا على إرادة الشعب، تضيف الهيئات، مشيرة إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي "استهداف صريح" للمدرسة العمومية، و"تخريب للتعليم"، وأنه "سيثقل جيوب الأسرة بمصاريف إضافية إزاء التغذية خارج المنزل، وسيزيد من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي وحوادث السير".