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الرئيسية | جهات | هيئات ترفض استمرار اعتماد "الساعة الصيفية"

هيئات ترفض استمرار اعتماد "الساعة الصيفية"

هيئات ترفض استمرار اعتماد "الساعة الصيفية"
إبراهيم مغراوي
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:05

أجمعت هيئات حقوقية ومدنية على رفض المرسوم المفاجئ للحكومة، والقاضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش + ساعة) بشكل قاطع، ونددت باتخاذه دون إشراك شركاء المنظومة التربوية.

ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، والرابطة الجهوية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بجهة مراكش أسفي، في بيانات توصلت بها هسبريس، "الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار"، الذي وصفته بـ"المتسرع". وطالبت بالعودة إلى "العمل بالتوقيت الطبيعي حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".

واستنكرت هذه الهيئات مقاربة الإقصاء وعدم التشاور التي اعتمدتها الحكومة "في شأن يهم أبناءنا وبناتنا"، وكل القرارات المجحفة المتخذة من طرف الحكومة ضدا على إرادة الشعب، تضيف الهيئات، مشيرة إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي "استهداف صريح" للمدرسة العمومية، و"تخريب للتعليم"، وأنه "سيثقل جيوب الأسرة بمصاريف إضافية إزاء التغذية خارج المنزل، وسيزيد من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي وحوادث السير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hamid الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:16
يجب على الحكومة ان تنشر مضمون الدراسة المعمقة التي انجزت حول التوقيت الصيفي واثبتت اهمية استمراره. في اطار الحق في المعلومة وتنويرا للرأي العام.
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34
2 - التوقيت القسري والرفض شالشعبي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:19
حكومة رونو التي يقودها الباجدة بهيمنة خدام الدولة في امتحان عسير أمام تنامي المد الشعبي العارم المنتفض ضد سياساتها اللاشعبية التفقيرية التراجعية الأحادية ومنها قرار الساعة الإضافية الإجبارية و القسرية المرفوضة رفضا شعبيا مطلقا قاطعا و يتزايد بتزايد عدد المنظمات الجماهيرية نقابية اوجمعوية وغيرها التي تؤكد إنخراطها إلى جانب مطالب الشعب الكادح و المقهور..
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22
3 - لالالا الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:19
جميعا من أجل إزالة هذا المشروع الغير الهادف
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28
4 - م المصطفى الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:25
ما يتداول حاليا وبنفور تام من طرف الآباء والأمهات هو الحفاظ على التوقيت الصيفي، والذي يشكل عائقا على برامج الأسر وعلى توفير الأجواء المواتية للتلامية نظرا لعامل التوقيت المبكر الذي يخالف هذا التوجه.
لذا في مثل هذه الأشياء أو القرارات التي تصدر عن أصحاب القرار والمخالفة لمطالب الأسر، يستحسن إما أن تجس الدولة نبض الأسر في مثل هذه الأشياء، ولم القيام باستفتاء شعبي يتم بموجبه الحسم في مثل هذه القضايا.
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7
5 - مغربي... الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:29
معاكم.... ضد هاد التخربيق.... رجعو لينا ساعتنا وهليوها ديما وبدلو ساعتكم انتما
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18
6 - omar الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:29
يا حكومة فقدت رشدها بعد أن كنا نظنها رشيدة
تراجعي عن هذا القرار الا شعبي والمجحف في حق الشعب كله
ما ذا تخسرون إن تركتم الساعة الاصلية للمغرب جرينيتش+00 وعندما يحل التوقيت الصيفي يمكن للشركات أن تبدل مواقيت مستخدميها وكفى الله المومنين القتال
الله يهديكم إلى جادة الرشد
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10
7 - فجر الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:30
في البداية لابد من معرفة السياق الذي مر منه تطبيق هذا الإجراء كيف يعقل أن يكون هناك مجلس للحكومة يوم الخميس ويعقد اجتماع في اليوم الموالي على الساعة التاسعة والنصف به نقطة واحدة تهم مرسوم الساعة القانونية وقبله بشهر تم الإعلان عن الرجوع إلى الساعة القانونية صباح 28 أكتوبر 2018 ويتكلمون عن دراسة في الموضوع هل هذه الدراسة لم تكن موجودة وقتها أم هناك اعتبارات أخرى يجب التوضيح لمعرفة هل هذه الحكومة متزنة أم تعاني الانفصام
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9
8 - khouribgi الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:33
كمسير مقاولة قمت مع العاملين لدي باجتماع تناقشن فيه مشاكل هدا القرار الحكومي التعسفي و بهدا اجتمعنا على العمل بساعة العادية
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12
9 - مداويخ الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 13:33
شكون دها فيكم يلمدويخ نحن مجرد مداويخ .........
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