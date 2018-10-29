مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، خلال الـ24 ساعة الماضي :

- مكناس : 49 ملم - تازة : 47 ملم - فاس : 46 ملم - إفران : 41 ملم - سيدي سليمان : 32 ملم - بن سليمان : 27 ملم - بني ملال : 20 ملم.

-النواصر : 18 ملم -القنيطرة : 16 ملم - خريبكة : 14 ملم - الناظور وميدلت والرباط : 12 ملم -الحسيمة : 9 ملم -مراكش : 8 ملم .