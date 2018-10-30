توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا بمرتفعات الريف إضافة إلى الهضاب العليا الشرقية.

وستبقى الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الشرقية ومرتفعات الريف والأطلس وكذا بهضاب الفوسفاط ووالماس.

كما ستسجل تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يفوق علوها 1700 متر وكذلك فوق جبال الريف، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية من الجنوب وأحيانا من الغرب بشمال ووسط البلاد، بينما ستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و08 درجة بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالسايس والسهول الشمالية، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والساحل المتوسطي والسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 19 و24 درجة بالسواحل الجنوبية وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان صباحا على طول منطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.