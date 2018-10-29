انتشار أجواء عاصفية طيلة ثلاثة أيام في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية وتساقط أمطار قوية أحيانا عاصفية وجو بارد مع تهاطل ثلوج، من اليوم الاثنين إلى بعد غد الأربعاء، في عدد من مدن المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنها تتوقع هبوب رياح قوية (70 إلى 90 كلم في الساعة) يوم غد الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا بمدن الحسيمة وبنسليمان وبرشيد وبولمان والدار البيضاء وشفشاون والدريوش والحاجب والجحديدة والصويرة والفحص-أنجرة وفاس وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة والقنيطرة والخميسات وخنيفرةوخريبكة والعرائش والمضيق-الفنيدق ومديونة ومكناس وميدلت والمحمدية ومولاي يعقوب والناظور والنواصر ووزان والرباط والرحامنة وآسفي وسلا وصفرو وسطات وسيدي بنور وسيدي قاسم وسيدي سليمان والصخيرات-تمارة وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان واليوسفية.

كما ستهم أمطار قوية عاصفية (30 إلى 50 ملم)، ستكون أحيانا مصحوبة بالبرد، ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا بمدن شفشاون والفحص-أنجرة والقنيطرة والعرائش ووزان وطنجة-أصيلة وتطوان.

وحسب المصدر ذاته، سيسجل بكل من مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت، تساقط ثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن طقسا باردا (نافقص 3 درجات إلى 10 درجات) سيهم، من الاثنين إلى الأربعاء، مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو وتازة وتنغير.