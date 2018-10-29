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الرئيسية | جهات | انتشار أجواء عاصفية طيلة ثلاثة أيام في المغرب

انتشار أجواء عاصفية طيلة ثلاثة أيام في المغرب

انتشار أجواء عاصفية طيلة ثلاثة أيام في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية وتساقط أمطار قوية أحيانا عاصفية وجو بارد مع تهاطل ثلوج، من اليوم الاثنين إلى بعد غد الأربعاء، في عدد من مدن المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنها تتوقع هبوب رياح قوية (70 إلى 90 كلم في الساعة) يوم غد الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا بمدن الحسيمة وبنسليمان وبرشيد وبولمان والدار البيضاء وشفشاون والدريوش والحاجب والجحديدة والصويرة والفحص-أنجرة وفاس وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة والقنيطرة والخميسات وخنيفرةوخريبكة والعرائش والمضيق-الفنيدق ومديونة ومكناس وميدلت والمحمدية ومولاي يعقوب والناظور والنواصر ووزان والرباط والرحامنة وآسفي وسلا وصفرو وسطات وسيدي بنور وسيدي قاسم وسيدي سليمان والصخيرات-تمارة وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان واليوسفية.

كما ستهم أمطار قوية عاصفية (30 إلى 50 ملم)، ستكون أحيانا مصحوبة بالبرد، ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا بمدن شفشاون والفحص-أنجرة والقنيطرة والعرائش ووزان وطنجة-أصيلة وتطوان.

وحسب المصدر ذاته، سيسجل بكل من مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت، تساقط ثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن طقسا باردا (نافقص 3 درجات إلى 10 درجات) سيهم، من الاثنين إلى الأربعاء، مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو وتازة وتنغير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Rbati الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:28
الآن أمطار مستمرة في العاصمة مع 13 درجة.
البارحة تساقطت ثلوج مهمة على ارتفاعات متدنية أقل من 1000 متر في الأطلس المتوسط و الريف. شيئ يثلج القلب. الإنسان ديالنا خاصو يكون فحال الطبيعة و المناخ ديالنا، جميل و صافي. كفى من أكل و استغلال الآخر. و الكراهية و الطمع. أشياء لا تشرف صراحة. يجب أن نساعد بعضنا البعض لنعيش حياة جميلة و هادئة. الكل له الحق في هاته الحياة.
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33
2 - ميلود الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:28
مقدنا قرارات الحكومة الفاسدة غنزيدو حتى بالجو، اللهم إنا نسألك اللطف بعبادك المستضعفين
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-23
3 - أمين الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:32
اللهم حوالينا لا علينا،اللهم على الاكام والوديان ومنابت الشجر،اللهم صيبا نافعا.هذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر
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14
4 - سياسات"إن عاكسنا"..إلى متى؟؟ الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:45
أمطار خير وبركة تعم على البلاد... و لكن مع سياسات "الإتجاه المعاكس"أو "إن عاكسنا" لحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة يبدو الوضع والمشهد العام في المغرب قاتما و مظلما ولا يبشر بخير...
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