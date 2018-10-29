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كُتّاب وآراء
انتشار أجواء عاصفية طيلة ثلاثة أيام في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية وتساقط أمطار قوية أحيانا عاصفية وجو بارد مع تهاطل ثلوج، من اليوم الاثنين إلى بعد غد الأربعاء، في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنها تتوقع هبوب رياح قوية (70 إلى 90 كلم في الساعة) يوم غد الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا بمدن الحسيمة وبنسليمان وبرشيد وبولمان والدار البيضاء وشفشاون والدريوش والحاجب والجحديدة والصويرة والفحص-أنجرة وفاس وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة والقنيطرة والخميسات وخنيفرةوخريبكة والعرائش والمضيق-الفنيدق ومديونة ومكناس وميدلت والمحمدية ومولاي يعقوب والناظور والنواصر ووزان والرباط والرحامنة وآسفي وسلا وصفرو وسطات وسيدي بنور وسيدي قاسم وسيدي سليمان والصخيرات-تمارة وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان واليوسفية.
كما ستهم أمطار قوية عاصفية (30 إلى 50 ملم)، ستكون أحيانا مصحوبة بالبرد، ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا بمدن شفشاون والفحص-أنجرة والقنيطرة والعرائش ووزان وطنجة-أصيلة وتطوان.
وحسب المصدر ذاته، سيسجل بكل من مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت، تساقط ثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن طقسا باردا (نافقص 3 درجات إلى 10 درجات) سيهم، من الاثنين إلى الأربعاء، مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو وتازة وتنغير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
البارحة تساقطت ثلوج مهمة على ارتفاعات متدنية أقل من 1000 متر في الأطلس المتوسط و الريف. شيئ يثلج القلب. الإنسان ديالنا خاصو يكون فحال الطبيعة و المناخ ديالنا، جميل و صافي. كفى من أكل و استغلال الآخر. و الكراهية و الطمع. أشياء لا تشرف صراحة. يجب أن نساعد بعضنا البعض لنعيش حياة جميلة و هادئة. الكل له الحق في هاته الحياة.