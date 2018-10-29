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كُتّاب وآراء
عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
استيقظت مدينة الحسيمة، صباح يوم أمس الأحد، على وقع وفاة غامضة لشاب في عقده الثالث، كان يقيم في ألمانيا، تم العثور عليه مُلقى على الأرض وسط أحد أحياء المدينة حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وتُطالب عائلة المتوفى بفتح تحقيق في النازلة، بعد أن اكتشفتْ، إثر نقل الراحل إلى مستودع الأموات، أنّه تعرّض لكسر في يده وأصيب بخدوش في وجهه.
وأفاد أحد الأقارب بأنّ عائلة الشاب المتوفى طلبت إجراء تشريح طبي للجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، لكن المستشفى لا يتوفر على أطباء مختصين في التشريح الطبي، لذلك طلبت إدارة المستشفى نقل الجثمان إلى مدينة الدار البيضاء.