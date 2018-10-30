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تدشين "الحلبة الخاصة" برخص السياقة في ورزازات

تدشين "الحلبة الخاصة" برخص السياقة في ورزازات
هسبريس من ورزازات
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 05:55

أشرف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات، اليوم الاثنين، على تدشين الحلبة الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة بحي الأطلس بمدينة ورزازات.

وجرى، خلال هذا التدشين، عرض أمام المسؤولين حصيلة نشاط مركز تسجيل السيارات ومصلحة النقل الطرقي التابعين للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء وشروحات حول الحلبة الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

وقد أنجزت الحلبة الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة على مساحة تناهز ستة آلاف متر مربع بتكلفة مالية بلغت أربعة ملايين درهم، وتضم مساحة مشورة ومهيأة لاحتضان مجموعة من المناورات الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة لجميع الأصناف بالإضافة إلى بناية خاصة بالإدارة.

يونس المسكيني، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بورزازات، أوضح أن هذا المشروع المتعلق بالحلبة الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة سيمكن من تدعيم آليات المراقبة خلال عملية امتحان نيل رخصة السياقة وتحسين ظروف اجتياز المترشحين لهذا الامتحان، بالنظر إلى أنه مجهز بأحدث كاميرات المراقبة.

وأضاف المسؤول الإقليمي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن من شأن هذه الحلبة، التي جرى تدشينها اليوم، أن تسهم في دعم الضمانات الشفافية على مستوى الشق التطبيقي لهذا الامتحان وتحسين ظروف إجرائه طبقا للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

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