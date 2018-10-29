24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
- امرأة تفجّر جسدها في "شارع بورقيبة" بتونس
الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف (5.00)
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)
العيون تستقطب مستثمرين كبارا بمنتدى الأعمال المغربي الفرنسي (5.00)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (157)
- الاستقالات الجماعية للأطباء .. رغبة في الإصلاح أم مصالح شخصية؟ - (81)
- لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة - (77)
- عصيد: احتقار الحريات الفردية يعطب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - (61)
- فيدرالية آباء التلاميذ ترفض "التوقيت الصيفي" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أرباب شاحنات تطوان ينادون بـ"قانون الحمولة"
خاض أرباب وسائقو شاحنات نقل البضائع بمدينة تطوان، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق قانون الحمولة وللتنديد بارتفاع أسعار البنزين في الأسواق المغربية.
وعمد العشرات من المحتجين إلى ركن شاحناتهم بمدخل "الحمامة البيضاء" في اتجاه شفشاون للتعبير عن استيائهم من الأوضاع التي آل إليها القطاع المهني، فيما اعتلت العديد من الشعارات التي تلخص مطالب المحتجين في لافتة كتب عليها "أرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير يطالبون بتطبيق قانون الحمولة".
وحسب أحد المحتجين، فإن الاعتصام يأتي في الوقت الذي تتماطل فيه الجهات المسؤولة في فتح باب الحوار مع أرباب الشاحنات بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمشاكل العويصة التي بات يتخبط فيها القطاع؛ وعلى رأسها قانون الحمولة الذي ينادون بتطبيقه منذ مدة ليست بالقصيرة.
ويطالب المحتجون، حسب السائق ذاته، بتخفيض أسعار المحروقات، وتحسين ظروفهم المعيشية، والزيادة في دخلهم الفردي، بالإضافة إلى تمكينهم من التغطية الصحية، وغيرها من المطالب التي من شأنها ضمان عيش كريم لهم ولذويهم.