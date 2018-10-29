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الرئيسية | جهات | أرباب شاحنات تطوان ينادون بـ"قانون الحمولة"

أرباب شاحنات تطوان ينادون بـ"قانون الحمولة"

أرباب شاحنات تطوان ينادون بـ"قانون الحمولة"
أيوب صدور
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:32

خاض أرباب وسائقو شاحنات نقل البضائع بمدينة تطوان، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق قانون الحمولة وللتنديد بارتفاع أسعار البنزين في الأسواق المغربية.

وعمد العشرات من المحتجين إلى ركن شاحناتهم بمدخل "الحمامة البيضاء" في اتجاه شفشاون للتعبير عن استيائهم من الأوضاع التي آل إليها القطاع المهني، فيما اعتلت العديد من الشعارات التي تلخص مطالب المحتجين في لافتة كتب عليها "أرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير يطالبون بتطبيق قانون الحمولة".

وحسب أحد المحتجين، فإن الاعتصام يأتي في الوقت الذي تتماطل فيه الجهات المسؤولة في فتح باب الحوار مع أرباب الشاحنات بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمشاكل العويصة التي بات يتخبط فيها القطاع؛ وعلى رأسها قانون الحمولة الذي ينادون بتطبيقه منذ مدة ليست بالقصيرة.

ويطالب المحتجون، حسب السائق ذاته، بتخفيض أسعار المحروقات، وتحسين ظروفهم المعيشية، والزيادة في دخلهم الفردي، بالإضافة إلى تمكينهم من التغطية الصحية، وغيرها من المطالب التي من شأنها ضمان عيش كريم لهم ولذويهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou majd الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 19:03
القضية بدأت تنعكس على الأسواق الخضر تعرف اسعارها مهولة خمسة دراهم فما فوق على الحكومة ان تاخذ الامور بجدية ولا تترك الحلل على الغارب كاتب الدولة في القطاع يجب ان بتحرك التفاوض مع الناس وينظر في مشاكلهم يجب دعم الوقود بشكل جزافي لكل النقل العمومي ودعوا الناس تعمل
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