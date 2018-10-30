24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف (5.00)
الأمن يمنع وصول أسرى الحرب لدى الجزائر إلى القصر الملكي بالرباط (5.00)
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (209)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (151)
- استطلاع هسبريس: 94% من المغاربة يرفضون إبقاء التوقيت الصيفي - (117)
- الاستقالات الجماعية للأطباء .. رغبة في الإصلاح أم مصالح شخصية؟ - (84)
- عصيد: احتقار الحريات الفردية يعطب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقوقيون: "خروقات" في صفقة مليون محفظة
قال المكتب الإقليمي للعصبة المغرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إن صفقة مليون محفظة عرفت العديد من الخروقات والتلاعبات تمثلت في إقصاء مقاولين منافسين لصالح مقاول آخر في خرق سافر لبنود الدستور المغربي؛ ومنها مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وخرق كذلك لقانون الصفقات العمومية، على حد تعبير الوثيقة الحقوقية.
وأضافت المنظمة الحقوقية المستقلة ذات المنفعة العامة، ضمن بلاغ توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنها تلقت شكاية من أحد المقاولين المشاركين في صفقة مليون محفظة تم إقصاؤه بطريقة مشبوهة مستحضرة وثائق وقرائن تعزز الادعاء بإمكانية التزوير.
وقال البلاغ ذاته إن الشركة التي فازت بالمناقصة لم تكن مشاركة أصلا في مناقصة صفقة مليون محفظة بوزان؛ وهو ما تؤكده عدة قرائن، منها تسجيل صوتي، ملاحظات وشهادات المقاولين المشاركين في الصفقة، يضيف البلاغ.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن شبهة التزوير في محاضر رسمية، بعد الاطلاع على عدة وثائق وقرائن، قائمة بقوة؛ نظرا لكون المقاولة الفائزة بصفقة مليون محفظة باشرت عملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية تحت اسمين مختلفين بوصولات التسليم باسم شركتين، وهو ما أثار الشك في أن هذه الصفقة جرى التلاعب فيها بهدف التغطية على الخروقات والتلاعبات التي عرفتها منذ البداية.
وطالب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري لمعرفة حيثيات وملابسات هذه الصفقة "المثيرة للشك"، داعيا إلى إرسال لجان التفتيش والتحقيق من أجل الوقوف على ما أسماه الخروقات التي من الممكن أن تكون قد عرفتها هذه الصفقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أقسم بالله ما هاجرت من المغرب إلا لهذا السبب ، و بكيت فكل مرة كنشوف هادشي ، التعليم غادي فالخسران أحمادي !
استغرق فتح اظرفة الفقة 10ايام
ومن اصل 56 متنافسا اقصي 44
متنافسون مقبولون في صفقات ومرفوضون في اخرى
بالفقيه بن صالح كذلك سيتم اللجوء للحقوقيين والصحافة لكشف المستور
لابد لابد وقريبا
on perd la tête avec cette horloge big barbue +1,ou -1,on ne sait plus rien