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الرئيسية | جهات | حقوقيون: "خروقات" في صفقة مليون محفظة‬

حقوقيون: "خروقات" في صفقة مليون محفظة‬

حقوقيون: "خروقات" في صفقة مليون محفظة‬
هسبريس من وزان
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 08:59

قال المكتب الإقليمي للعصبة المغرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إن صفقة مليون محفظة عرفت العديد من الخروقات والتلاعبات تمثلت في إقصاء مقاولين منافسين لصالح مقاول آخر في خرق سافر لبنود الدستور المغربي؛ ومنها مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وخرق كذلك لقانون الصفقات العمومية، على حد تعبير الوثيقة الحقوقية.

وأضافت المنظمة الحقوقية المستقلة ذات المنفعة العامة، ضمن بلاغ توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنها تلقت شكاية من أحد المقاولين المشاركين في صفقة مليون محفظة تم إقصاؤه بطريقة مشبوهة مستحضرة وثائق وقرائن تعزز الادعاء بإمكانية التزوير.

وقال البلاغ ذاته إن الشركة التي فازت بالمناقصة لم تكن مشاركة أصلا في مناقصة صفقة مليون محفظة بوزان؛ وهو ما تؤكده عدة قرائن، منها تسجيل صوتي، ملاحظات وشهادات المقاولين المشاركين في الصفقة، يضيف البلاغ.

وشددت الوثيقة ذاتها على أن شبهة التزوير في محاضر رسمية، بعد الاطلاع على عدة وثائق وقرائن، قائمة بقوة؛ نظرا لكون المقاولة الفائزة بصفقة مليون محفظة باشرت عملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية تحت اسمين مختلفين بوصولات التسليم باسم شركتين، وهو ما أثار الشك في أن هذه الصفقة جرى التلاعب فيها بهدف التغطية على الخروقات والتلاعبات التي عرفتها منذ البداية.

وطالب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري لمعرفة حيثيات وملابسات هذه الصفقة "المثيرة للشك"، داعيا إلى إرسال لجان التفتيش والتحقيق من أجل الوقوف على ما أسماه الخروقات التي من الممكن أن تكون قد عرفتها هذه الصفقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نفرات من الإمارات الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 09:40
فكلنا نعرف مصير الصفقات العمومية التي تذهب لصالح أصحابهم و أحبابهم مقابل فرنكااات يتقاسمونها فيما بينهم ، أنا إشتغللت مع شركة توريدات مكتبية لمدة خمس سنوات و أعرف تماما ما يقع خلف الكواليس خصوصا في صفقة مليون محفظة التي بالأصل هي لمساعدة ضعيفي الحال و المدخول ليضمنوا تعليما لأبنائهم ، شاهدت كيف توضع محافظ و مستلزمات ذات جودة عالية مع ملف الصفقة، و كيف توزع مواد ذات جودة رديئة على أطفال و في عيونهم فرحة سرعان ما تذبل و تصبح حزنا بعدما تتمزق محافظ - قررت الوزارة أنها يجب أن تدوم لثلالثة سنوات معهم - من أول أسبوع ، و وقفت على معاناة الأهل لإرجاع فرحتهم المفقودة .
أقسم بالله ما هاجرت من المغرب إلا لهذا السبب ، و بكيت فكل مرة كنشوف هادشي ، التعليم غادي فالخسران أحمادي !
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2 - mohmd الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 09:47
بالفقيه بن صالح
استغرق فتح اظرفة الفقة 10ايام
ومن اصل 56 متنافسا اقصي 44
متنافسون مقبولون في صفقات ومرفوضون في اخرى
بالفقيه بن صالح كذلك سيتم اللجوء للحقوقيين والصحافة لكشف المستور
لابد لابد وقريبا
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3 - big,big,big الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 09:54
hespress rapporte aujourd'hui l'information concernant la condamnation à 6 ans de prison ferme et sa dépossession de plusieurs milliards ,d'une autorité restée en place pendant 14 ans,voilà c'est clair ou non,
on perd la tête avec cette horloge big barbue +1,ou -1,on ne sait plus rien
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