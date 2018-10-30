حقوقيون: "خروقات" في صفقة مليون محفظة‬

هسبريس من وزان

قال المكتب الإقليمي للعصبة المغرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إن صفقة مليون محفظة عرفت العديد من الخروقات والتلاعبات تمثلت في إقصاء مقاولين منافسين لصالح مقاول آخر في خرق سافر لبنود الدستور المغربي؛ ومنها مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وخرق كذلك لقانون الصفقات العمومية، على حد تعبير الوثيقة الحقوقية.

وأضافت المنظمة الحقوقية المستقلة ذات المنفعة العامة، ضمن بلاغ توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنها تلقت شكاية من أحد المقاولين المشاركين في صفقة مليون محفظة تم إقصاؤه بطريقة مشبوهة مستحضرة وثائق وقرائن تعزز الادعاء بإمكانية التزوير.

وقال البلاغ ذاته إن الشركة التي فازت بالمناقصة لم تكن مشاركة أصلا في مناقصة صفقة مليون محفظة بوزان؛ وهو ما تؤكده عدة قرائن، منها تسجيل صوتي، ملاحظات وشهادات المقاولين المشاركين في الصفقة، يضيف البلاغ.

وشددت الوثيقة ذاتها على أن شبهة التزوير في محاضر رسمية، بعد الاطلاع على عدة وثائق وقرائن، قائمة بقوة؛ نظرا لكون المقاولة الفائزة بصفقة مليون محفظة باشرت عملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية تحت اسمين مختلفين بوصولات التسليم باسم شركتين، وهو ما أثار الشك في أن هذه الصفقة جرى التلاعب فيها بهدف التغطية على الخروقات والتلاعبات التي عرفتها منذ البداية.

وطالب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري لمعرفة حيثيات وملابسات هذه الصفقة "المثيرة للشك"، داعيا إلى إرسال لجان التفتيش والتحقيق من أجل الوقوف على ما أسماه الخروقات التي من الممكن أن تكون قد عرفتها هذه الصفقة.