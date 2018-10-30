أرباب شاحنات النقل يتشبثون بالإضراب في إنزكان

رشيد بيجيكن من آيت ملول

يستمر أرباب وسائقو شاحنات نقل البضائع بإنزكان آيت ملول في خوض إضراب مفتوح عن العمل، بعد أن عمد المضربون إلى ركن العشرات من هذه المركبات في جنبات الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدارة "توهمو" بآيت ملول في اتجاه تزنيت، ضد ما وصفوه بـ"تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة واستمرار تطبيق العقوبات الزجرية المبالغ فيها، بسبب تطبيق قانون الحمولة".

وامتلأت جنبات المدارة المذكورة بعشرات الشاحنات، لا سيما ذات الوزن الخفيف، بالإضافة إلى مركبات فلاحية. كما نصب المحتجون من السائقين خياما، خصّصوها لإعداد وجباتهم بالمعتصم، الذي قالوا في إفادات لهسبريس أنهم مستمرون فيه إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تعديل الفصل المتعلّق بالحمولة في مدونة السير على الطرق.

خالد أزروال، الكاتب الإقليمي للجمعية المهنية للنقل بإنزكان آيت ملول، قال، في تصريح لهسبريس، إن "السائقين والمهنيّين مستاؤون من القوانين التي طبّقتها الحكومة الحالية في مجال نقل البضائع لحساب الغير، حيث إن تطبيق قانون الحمولة مثلا سيُحتّم على مالكي الشاحنات ذات الوزن الخفيف الركون إلى العطالة وتوقيف استعمال عرباتهم".

وأضاف المتحدّث أن "مشاكل عديدة يتخبّط فيها القطاع، من غير أن تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، لمناقشة الأوضاع المزرية التي يعيشها السائقون والمهنيون، أمام ارتفاع سعر المحروقات وغياب التغطية الصحية وضرب مجانية الحصول على البطاقة المهنية، وغير ذلك من الإكراهات التي دفعتنا إلى مواصلة هذا الشكل الاحتجاجي".

وارتأت تصريحات لمجموعة من سائقي ومهنيّي قطاع الشاحنات بإنزكان آيت ملول أن تتناول المشاكل الاجتماعية التي ظلت لصيقة بهم، حيث أفاد السائقون بكونهم معرضون للتشرد رفقة أسرهم بسبب "الإجراءات التعسفية للحكومة، متمثلة في عدم تعديل قانون الحمولة وغياب الاستفادة من الدعم المخصص للمحروقات فضلا عن غياب الوفاء بتعميم التغطية الصحية".

تجدر الإشارة إلى أن الحركة المشلولة في قطاع نقل البضائع لحساب الغير أثّرت بشكل كبير على أسعار عدد من المواد بجهة سوس ماسة، لا سيما الخضراوات والفواكه والأسماك التي ارتفعت أثمانها بشكل كبير خلال المدة التي يخوض فيها السائقون والمهنيّون في هذا القطاع إضرابهم المفتوح عن العمل.