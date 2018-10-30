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"الجوع" يهدد ساكنة درعة بسبب إضراب الشاحنات

"الجوع" يهدد ساكنة درعة بسبب إضراب الشاحنات
محمد ايت حساين
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:30

تكاد الأسواق بجهة درعة تافيلالت أن تخلو من الخضر والفواكه، باستثناء بعض "الخضارين" الذين لازالوا يحتفظون ببضعة صناديق، ويقومون ببيعها بثمن باهظ مقارنة بالأيام الماضية؛ وذلك بسبب الإضراب التي يخوضه أرباب الشاحنات، بسبب إقدام الوزارة الوصية على القطاع على فرض "قانون الحمولة"، مع "ارتفاع أسعار الغزوال".

وتسبب الإضراب الذي دعت إليه المركزيات النقابية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب في إدخال بائعي الخضر والفواكه بأقاليم جهة درعة تافيلالت في عطالة غير مسبوقة، كما تسبب في اختفاء الخضر والفواكه في الأسواق، ما جعل بعض بائعي الخضر ممن لازالوا يحتفظون بالقليل من الصناديق يفرضون أثمنة خيالية، أمام صمت السلطات الرسمية المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية.

ولم يخف عدد من المواطنين ممن تحدثوا لجريدة لهسبريس الإلكترونية خوفهم من استمرار هذا الإضراب لأيام أخرى، مشددين على أن ساكنة درعة تافيلالت، بفعل هذا الإضراب الذي أدى إلى نفاد الخضر والفواكه في الأسواق، مهددة بعودة "الجوع" لقرع منازلها، وملتمسين فتح قنوات الحوار مع المضربين لاستئناف عملهم.

صالح اعدادي، فاعل جمعوي من تنغير، قال في تصريح لهسبريس: "لاحظنا اليوم الإثنين الذي يصادف السوق الأسبوعي بمدينة تنغير اختفاء الخضر والفواكه؛ فيما البعض يبيع الطماطم بحوالي 12 درهما"، وزاد: "يجب على الحكومة الإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، وستكون هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع".

من جهتهم، عبر عدد من أرباب الشاحنات المنضوين تحت لواء المركزيات النقابية المشاركة في الإضراب، والعاملين بمختلف أقاليم الجهة، عن عزمهم مواصلة إضرابهم عن العمل إلى حين تخفيض أسعار الغزوال، بالإضافة فتح باب الحوار مع ممثلي أرباب الشاحنات حول المشاكل التي بات يتخبط فيها القطاع.

"الدولة نقصات لينا فالطوناج، وكتزيد في المازوط، بغاو الويو المشنقة على عنق المسكين"، عبارات رددها أكثر من مرة حميد امزيل، سائق شاحنة تؤمن نقل الخضر والفواكه من أكادير نحو بعض أقاليم درعة تافيلالت، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في حق أرباب الشاحنات تستهدف بالدرجة الأولى المواطن الفقير وقدرته الشرائية، ولافتا إلى أن "باقي السلع ستعرف ارتفاعا صاروخيا في الأثمان في غضون الأيام المقبلة إن لم تتدخل الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "المجاعة باتت تهدد عددا من أقاليم المغرب، وليس فقط جهة درعة تافيلالت"، مرجعا ذلك إلى ما سماه "تعنت الحكومة أمام مطالب أرباب الشاحنات"، و"تماطلها في فتح باب الحوار مع المهنيين والنظر في مطالبهم المشروعة".

وعلاقة بالموضوع أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يتولى حقيبتها عبد القادر اعمارة، أن اجتماعا سيعقد برئاسة كتابتها العامة من أجل مناقشة مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع ودراسة الحلول، لتجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاجتماع، الذي يأتي بتعليمات من عبد القادر اعمارة، سينعقد صباح يوم الأربعاء المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مغربي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:45
حكومة ظالمة. لا تهتم بمشاكل الشعب الله غالب
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14
2 - مراكشي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:46
ليس أصحاب الشاحنات من يهددون المغاربة بالجوع،بل الحكومة المحكومة هي من تسببت بكل ما نعانيه من مشاكل عدة حاليا!
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12
3 - مسفيوي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:47
الجوع يهدد المغاربة كافة ...
أنا ليوم جيت من لافاك وبغيت نطيب لعدس .. وخاصني ليه البصلة ههه
مشيت للسوق لقيتها ب 180 هي ومطيشة .
صافي قلبتها بيض
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10
4 - محمد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:48
ديرو شي دورة في جهة بني ملال خنيفرة الشلل التام في كل القطاعات الحيوية ولا مسؤول يحرك ساكنا بحال إلا مشكل النقل لا يعني أحدا!!!
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6
5 - وسيم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:53
الجوع سيهدد جل المغاربة ادا استمر الاضراب ف مغرب الجياع
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7
6 - تنغيري الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:57
هههه.بلاد الهربة،البلاد رجعات ليها المجاعة و الملك دار التجنيد الاجباري و زاد فالضرائب للمواطنين و حاط مسؤولين كيطحنو فالشعب،تال فين غادي نبقاو هاكا ،لا الملك كيهدر على حقوق الشعب ولا الحكومة كتهضر.قريب نتهناو قرييييب انشاء الله.
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9
7 - عبدالصمد ايت القاضي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:58
الحمد الله الخير كاين عطا لله الخضرة
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-7
8 - امير الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:00
المغرب يتجه الي مجهول الدا استمر وضع لن يجد مواطن ماياكله خصوصا ان لارباب نقل متشبتون بخفض اسعار الكزوال الدي اصبح اغلا عالميا
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6
9 - مصطفى الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:02
انا من ساكنة درعة تافيلالت بالفعل السوق الاسبوعي يعرف خصاص مهول في الخضر واذا توفرت فهي غالية الثمن
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4
10 - نجيب الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:02
عليكم بالقطاني الا ان تتحقق مطالبهم
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0
11 - مغربي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:08
حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة وسياساتها اللاشعبية التراجعية مست قطاع النقل بكل اصنافه وأجهزت على حقوق ومكتسبات المهنيين في هذا القطاع الذين يعيشون ترديا و انهيارا في أوضاعهم المادية و المعيشية بفعل القوانين الخاصة بالحمولة وارتفاع الرسوم و الضرائب و ارتفاع اثمنة الكازوال ارتفاعا صاروخيا مما سيعمق من أزمة القطاع في ظل سياسة الأذان الصماء الحكومية و التجاهل الحكومي لمطالبهم العادلة والمشروعة..
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12 - جنازة كبيرة والميت فأر الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:13
المغرب اصبح مهدد بالجوع ، زعما ما كاين لا بيض لا حمص لا عدس ، كاين لعندو حديقة صغيرة داير فيها الخضروات طبيعية بدون مواد كيماوية، واصلا معظم الفقراء لا يشترون الطماطم في رمضان واللحم نادرا ما تجده بالبيت عايشين بالبركة والقناعة
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13 - hafid الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:21
دیرو الاضراب او مدیروهش تا واحد ممسوق راهم تیتشفاو فینا رجعوانسافرواعلی الحمیر ۔
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14 - Abdellah baroudi الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:26
ليست فقط الخضر بل حتى اللحوم البيضاء و الحمراء
البلاد متجهة إلى المجهول
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