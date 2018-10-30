"الجوع" يهدد ساكنة درعة بسبب إضراب الشاحنات

محمد ايت حساين

تكاد الأسواق بجهة درعة تافيلالت أن تخلو من الخضر والفواكه، باستثناء بعض "الخضارين" الذين لازالوا يحتفظون ببضعة صناديق، ويقومون ببيعها بثمن باهظ مقارنة بالأيام الماضية؛ وذلك بسبب الإضراب التي يخوضه أرباب الشاحنات، بسبب إقدام الوزارة الوصية على القطاع على فرض "قانون الحمولة"، مع "ارتفاع أسعار الغزوال".

وتسبب الإضراب الذي دعت إليه المركزيات النقابية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب في إدخال بائعي الخضر والفواكه بأقاليم جهة درعة تافيلالت في عطالة غير مسبوقة، كما تسبب في اختفاء الخضر والفواكه في الأسواق، ما جعل بعض بائعي الخضر ممن لازالوا يحتفظون بالقليل من الصناديق يفرضون أثمنة خيالية، أمام صمت السلطات الرسمية المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية.

ولم يخف عدد من المواطنين ممن تحدثوا لجريدة لهسبريس الإلكترونية خوفهم من استمرار هذا الإضراب لأيام أخرى، مشددين على أن ساكنة درعة تافيلالت، بفعل هذا الإضراب الذي أدى إلى نفاد الخضر والفواكه في الأسواق، مهددة بعودة "الجوع" لقرع منازلها، وملتمسين فتح قنوات الحوار مع المضربين لاستئناف عملهم.

صالح اعدادي، فاعل جمعوي من تنغير، قال في تصريح لهسبريس: "لاحظنا اليوم الإثنين الذي يصادف السوق الأسبوعي بمدينة تنغير اختفاء الخضر والفواكه؛ فيما البعض يبيع الطماطم بحوالي 12 درهما"، وزاد: "يجب على الحكومة الإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، وستكون هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع".

من جهتهم، عبر عدد من أرباب الشاحنات المنضوين تحت لواء المركزيات النقابية المشاركة في الإضراب، والعاملين بمختلف أقاليم الجهة، عن عزمهم مواصلة إضرابهم عن العمل إلى حين تخفيض أسعار الغزوال، بالإضافة فتح باب الحوار مع ممثلي أرباب الشاحنات حول المشاكل التي بات يتخبط فيها القطاع.

"الدولة نقصات لينا فالطوناج، وكتزيد في المازوط، بغاو الويو المشنقة على عنق المسكين"، عبارات رددها أكثر من مرة حميد امزيل، سائق شاحنة تؤمن نقل الخضر والفواكه من أكادير نحو بعض أقاليم درعة تافيلالت، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في حق أرباب الشاحنات تستهدف بالدرجة الأولى المواطن الفقير وقدرته الشرائية، ولافتا إلى أن "باقي السلع ستعرف ارتفاعا صاروخيا في الأثمان في غضون الأيام المقبلة إن لم تتدخل الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "المجاعة باتت تهدد عددا من أقاليم المغرب، وليس فقط جهة درعة تافيلالت"، مرجعا ذلك إلى ما سماه "تعنت الحكومة أمام مطالب أرباب الشاحنات"، و"تماطلها في فتح باب الحوار مع المهنيين والنظر في مطالبهم المشروعة".

وعلاقة بالموضوع أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يتولى حقيبتها عبد القادر اعمارة، أن اجتماعا سيعقد برئاسة كتابتها العامة من أجل مناقشة مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع ودراسة الحلول، لتجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاجتماع، الذي يأتي بتعليمات من عبد القادر اعمارة، سينعقد صباح يوم الأربعاء المقبل.