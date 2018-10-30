حركة المرور تعود إلى طريق مراكش ورزازات

إبراهيم مغراوي من مراكش

أعادت اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم الحوز، الإثنين، فتح المقطع الطرقي بين "تدارت" و"تزليدة"، الذي غمرته السيول على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 بين إقليمي الحوز وورزازات، ما أدى إلى توقف ما يناهز 400 مركبة.

وجاءت هذه العملية بعدما دمرت وجرفت السيول قنطرة وادي امسكار، أمس الأحد، وأدت إلى حصار مجموعة من السيارات وحافلات النقل السياحي، واصطفاف عدد كبير من المواطنين المغاربة والسياح الأجانب في طوابير طويلة لعدة كيلومترات من كلتا الجهتين بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش.

وأشرف على فتح الطريق الذي باشرته مصلحة الأشغال التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وتطلب جهودا مضنية وساعات طوال لإعادة الطريق الوطنية رقم 9 بين الحوز وورزازات إلى الحياة، عامل إقليم الحوز عمر التويمي، والمدير الإقليمي للوزارة المذكورة، ورؤساء المصالح الأمنية بالحوز.

وكانت الأمطار القوية التي شهدتها مختلف مناطق جبال الأطلس الكبير وراء ارتفاع منسوب مياه الوادي المذكور، ما خلق حالة من الخوف في صفوف المسافرين العالقين.