الأعرج يتابع الوضع الصحي للفنان حميد الزاهير

إبراهيم مغراوي من مراكش

قام عز الدين كارا، المدير الجهوي للثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- بجهة مراكش أسفي، بزيارة الفنان المراكشي حميد الزاهير، الذي يرقد بإحدى المصحات الخاصة بمراكش للاطمئنان على وضعه الصحي.

واستمع المدير المذكور، رفقة عز الدين سيدي حيدا، رئيس المصلحة الثقافية، إلى توضيحات حول حالة الفنان الصحية الراهنة والإجراءات الطبية المتخذة من الطبيب الذي يشرف على علاجه.

وأوضح عز الدين كارا لهسبريس أن إدارته رفعت إلى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، تقريرا بني على تقييم وضع حميد الزاهر، مضيفا أن الوزير المذكور "وعد بتقديم مساعدة للتخفيف من أعباء ومصاريف الاستشفاء الذي يستفيد منه الفنان المراكشي"، ومشيرا إلى أنه "أبلغ كذلك ابن الفنان نيابة عن باقي أفراد الأسرة مواساة وزير الثقافة والاتصال ومتابعته باهتمام الوضع الصحي لوالدهم".

يذكر أن الفنان حميد الزاهير يعد واحدا من أعلام الفن الشعبي الذين أغنوا الساحة الفنية المغربية بالعديد من الإنتاجات الغنائية التي تؤثث الخزانة الفنية الوطنية، وساهموا في نشر الإشعاع الفني الشعبي المغربي في العديد من التظاهرات والمحافل الوطنية والدولية.