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الأعرج يتابع الوضع الصحي للفنان حميد الزاهير

الأعرج يتابع الوضع الصحي للفنان حميد الزاهير
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:04

قام عز الدين كارا، المدير الجهوي للثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- بجهة مراكش أسفي، بزيارة الفنان المراكشي حميد الزاهير، الذي يرقد بإحدى المصحات الخاصة بمراكش للاطمئنان على وضعه الصحي.

واستمع المدير المذكور، رفقة عز الدين سيدي حيدا، رئيس المصلحة الثقافية، إلى توضيحات حول حالة الفنان الصحية الراهنة والإجراءات الطبية المتخذة من الطبيب الذي يشرف على علاجه.

وأوضح عز الدين كارا لهسبريس أن إدارته رفعت إلى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، تقريرا بني على تقييم وضع حميد الزاهر، مضيفا أن الوزير المذكور "وعد بتقديم مساعدة للتخفيف من أعباء ومصاريف الاستشفاء الذي يستفيد منه الفنان المراكشي"، ومشيرا إلى أنه "أبلغ كذلك ابن الفنان نيابة عن باقي أفراد الأسرة مواساة وزير الثقافة والاتصال ومتابعته باهتمام الوضع الصحي لوالدهم".

يذكر أن الفنان حميد الزاهير يعد واحدا من أعلام الفن الشعبي الذين أغنوا الساحة الفنية المغربية بالعديد من الإنتاجات الغنائية التي تؤثث الخزانة الفنية الوطنية، وساهموا في نشر الإشعاع الفني الشعبي المغربي في العديد من التظاهرات والمحافل الوطنية والدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hkiko الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:30
رغم حبي واحترامي للفن والفنان لكن لا افهم لماذا المساعدة من الوزارة للتخفيف من عبء المصاريف لأشخاص هم في غنى عنها كان بالأحرى تقديم المساعدة لم يستحقها من الطبقة الفقيرة حكومة ووزراء الزبل تفو والله يشافي كل مريض
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12
2 - Peace الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:34
حميد الزاهر فنان كبير و مقتدر و مرموق و يعد مفخرة للفن الشعبي المغربي المراكشي و انا احبه كثيرا و اقدره. الانسان عليه ان يقدر ثقافته و فنه و الاهتمام بالفنانين المغاربة و تحسين اوضاعهم الاجتماعية, من الاحسن بتشجيعهم على العطاء و تطوير انفسهم باستمرار و تنظيم انفسهم, لكي يضمنوا مستقبلهم بانفسهم و يعيشوا في كرامة, فهم ليسوا يعني متسولون او لا يجب اعتبارهم كذلك. فهم يعطوننا اشياء احسن من المال بكثير. ربما يظن البعض انني ابالغ, و لكن انا لا يهمني كلام الناس اصلا. حميد الزاهر من المروض ان يكون رجلا ثريا و له فيلا او رياض في حي مرموق بمراكش و شركة للانتاج و التوزيع او استاذ الموسيقى الشعبية. و لكن يبدو ان الامور اصبحت معكوسة ام كما يقال هناك "عكوسات" على اي الله يشافيه و يطول عمرو و يخليليه اولادو و يدير شي مشروع, و شكرا لوزارة الثقافة على هذا الاهنمام بالفنانين و تجاوبها مع معاناتهم و ظروفهم الصعبة و مساعدتها لهم.
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3 - logique الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:36
اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما و اشفي جميع المرضى . يا ارحم الراحمين . اللهم اجعل ألم مرضانا في ميزان حسناتهم واغفر لهم ذنوبهم . ااامييين
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4
4 - الكرامي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:39
نتمنى الشفاء العاجل للفنان المقتدر حميد الزاهر ونشكر وزارة الثقافة للعناية التي توليها للفنان المغربي مع متمنياتنا بالصحة والعافية لباقي الفنانين الدين أدخلوا البهجة والسرور لنفوس المغاربة قاطبة من طينة السيد حميد الزاهر ورائعته لالة فاطمة.... غيرها
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6
5 - مغربي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:50
الله يعجل بشفاه،وكل المرضى المغاربة في حاجة إلى نفس العناية الطبية.
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6 - حسين عمري الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:52
,متمنياتنا بالشفاء للفنان حميد الزاهر..و طول العمر ولجميع المرضى...
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