توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا بمرتفعات الريف والأطلس إضافة إلى الهضاب العليا الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية ضعيفة إلى محليا معتدلة بباقي مناطق الواجهة االمتوسطية وبالمنطقة الشرقية ومن المحتمل بالسهول شمال الصويرة. كما ستسجل

كما ستسجل تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يفوق علوها 1700 متر وكذلك فوق قمم جبال الريف، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب وأحيانا من الغرب بشمال ووسط البلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 09 و14 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و08 درجة بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالساحل المتوسطي وبالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وقرب السواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 20 و25 درجة بمنطقة سوس وبالسواحل الجنوبية وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول منطقة البوغاز وشمال طرفاية، و قليل الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.