رياح وأمطار قوية مع تهاطل ثلوج في مدن المملكة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية وتساقط أمطار قوية أحيانا عاصفية وجو بارد مع تهاطل ثلوج، من اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر إلى بعد غد الخميس فاتح نونبر بعدد من مدن المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنها تتوقع هبوب رياح قوية، تتراوح بين 70 إلى 90 كلم في الساعة ويمكن أن تتجاوز ذلك، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بمدن الحسيمة وبنسليمان وبرشيد وبولمان والدار البيضاء وشفشاون والدريوش والحاجب والجديدة والصويرة والفحص-أنجرة وفاس وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة والقنيطرة والخميسات وخنيفرة وخريبكة والعرائش والمضيق-الفنيدق ومديونة ومكناس وميدلت والمحمدية ومولاي يعقوب والناظور والنواصر ووزان والرباط والرحامنة وآسفي وسلا وصفرو وسطات وسيدي بنور وسيدي قاسم وسيدي سليمان والصخيرات-تمارة وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان واليوسفية.

كما ستهم أمطار قوية أحيانا عاصفية (30 إلى 40 ملم)، اليوم الثلاثاء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء مدن شفشاون والفحص-أنجرة والقنيطرة والعرائش ووزان وتاونات وطنجة-أصيلة وتطوان والرباط-سلا والصخيرات-تمارة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية.

كما ستهم أمطار قوية أحيانا عاصفية، اليوم الثلاثاء من الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل، مدن صفرو وخنيفرة وأزيلال وبني ملال والحوز (25 إلى 30 ملم)، ويوم غد الأربعاء من منتصف الليل إلى بعد غد الخميس في الساعة السادسة صباحا مدن تاونات ووزان وشفشاون (70 إلى 100 ملم) إضافة إلى العرائش والقنيطرة والحسيمة (مرتفعات) وسيدي قاسم (من 40 إلى 60 ملم).

وحسب المصدر ذاته، سيسجل يومي الثلاثاء والأربعاء تساقط ثلوج يمكن أن تصل علوها إلى 40 سنتمتر بكل من مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت وصفرو وورزازات.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن طقسا باردا (ناقص 3 درجات إلى 10 درجات) سيهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو وتازة وتنغير.