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الرئيسية | جهات | السلطة توقف القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال

السلطة توقف القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال

السلطة توقف القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:35

تواصل السلطة تفعيل مبدأ المحاسبة في حقّ المنتخبين؛ إذْ عمدتْ وزارة الداخلية إلى توقيف فوزي بن علال، القيادي في حزب الاستقلال رئيس الجماعة الترابية الهرهورة، عن مهامه.

وعلمت هسبريس أنّ بنعلال تمّ إشعاره بقرار توقيفه عن مهامه كرئيس للجماعة الترابية الهرهورة، في انتظار بتّ المحكمة في القرار، وعلى ضوء حُكمها سيتقرر ما إذا كان سيُعزل من منصبه أم لا.

وفيما لم يتسنّ أخذ رأي فوزي بنعلال لعدم رده على الهاتف، قال مصدر لهسبريس إنّ سبب توقيفه عن مهامه يعود إلى الخروقات المالية التي وقفت عليها لجنة محاسبة سبق أن زارت الجماعة الترابية الهرهورة وأنجزت تقريرا في الموضوع رفعته إلى وزارة الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmed الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:53
هذه هي المحاسبة على الكوارث لي دار هذا الشخص في الهرهورة خذوا العبرة من رواندا لي لبارح عاد خرجات من الحرب الاهلية وكوريا الجنوبية لي صدرات حكم على رئيسة السابقة بارك كون هيه بالسجن 24 عاما، وغرامة مالية قدرها 16 مليون دولار.
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