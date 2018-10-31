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بوجدور تحتضن فعاليات مهرجان "أكبار" الثقافي

بوجدور تحتضن فعاليات مهرجان "أكبار" الثقافي
أحمد الساسي
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 01:05

تحتضن مدينة بوجدور، ابتداء من الثالث من نوفمبر المقبل إلى غاية السادس منه، فعاليات النسخة السابعة لمهرجان "أكبار" تحت شعار "ليدْ أفْلَيْدْ أحْمِيَّ .. نَمشو بالتَّنْمِيَّ"، التي تنظمه عمالة إقليم بوجدور بدعم من المجلس الإقليمي لمدينة بوجدور والجماعات الترابية الحضرية والقروية للإقليم.

وحسب بلاغ صادر عن الجهة المنظمة، فإن المهرجان، الذي يحظى أيضا بدعم المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، يأتي تخليدا للذكرى الثالثة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء.

ويعتبر المهرجان الثقافي "محطة لإبراز ما تم تحقيقه من منجزات بإقليم بوجدور والتعريف بمختلف مؤهلاته، وفرص الاستثمار المتاحة به"، يضيف البلاغ.

كما يتوقع أن يشكل برنامج المهرجان في نسخته السابعة رافعة قوية لإنعاش مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية بالإقليم، متضمنا أنشطة متنوعة ومسابقات رياضية وتربوية، ومعارض وحملات طبية وسهرات فنية طربية محلية.

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