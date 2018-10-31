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كُتّاب وآراء
تربية ملكات النحل تجمع مهتمّين بأولاد افرج
عقد عدد من مربي النحل لقاء تواصليا عرف إجراء حصص تدريبية بمقر التعاونية الفلاحية كوين بيز بأولاد افرج، بإقليم الجديدة، من أجل تدارس مجموعة من المواضيع، من ضمنها تعليم ملكات النحل وطرق تلقيحها في الأقفاص، و"نويّات" التلقيح وكيفية استخدامها، والحصول على نموذج لـ"النويات"، وتجهيز خلايا التربية، وعملية التطعيم، واستعمال جهاز "جنتر"، وتربية الذكور، وطرق التقسيم...
عبد الله لطفي، رئيس جمعية كوين بيز المنظمة للنشاط، أشار إلى أن "اللقاء شكل مناسبة لإطلاع مربي النحل على بعض العمليات المساعدة على تربية الملكات وإكثار خلايا النحل والرفع من المردودية؛ وذلك بمشاركة 25 نحّالا من مختلف المناطق المغربية".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "اللقاء تدريبي شمل توزيع نماذج "نويات" التلقيح لتسهيل سبل تصنيعها والدخول المباشر في الإنتاج"، مشيرا إلى أنه تناول في تأطيره للقاء "موضوع انتخاب السلالة بإنتاج ملكات محسنة، وكيفية إنتاج ذكور التلقيح، وتلقيح ملكات النحل داخل الخلية، وكيفية ترقيم تلك الملكات لتسهيل العثور عليها وتحديد سنها".
وعرف اللقاء، المنظم تحت شعار "اعطني ملكة جيدة أعطيك محصولا جيدا"، تقديم درس تطبيقي حول كيفية إنشاء منحلة خاصة بإنتاج الملكات الملقحة، وكيفية ملء "نويات" التلقيح، وطرق تغيير الملكات غير المرغوب فيها بالملكات المنتجة؛ ليختم بتوزيع شواهد المشاركة على المشاركين.