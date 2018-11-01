توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية بكل من السايس والمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية والأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط .

ومن المنتظر أن تمر سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة فوق السواحل الممتدة من طرفاية إلى أكادير، والسواحل الشمالية والسهول الواقعة غرب الأطلس.

كما ستسجل تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الغربي بالمنطقة الشرقية وشمال البلاد، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وستكون ضعيفة إلى معتدلة من الشمال الغربي بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و6 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بكل من شمال ووسط البلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و16درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و18 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 18 و23 درجة بكل من الشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 24 و30 درجة بجنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.