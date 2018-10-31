الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية وتساقط أمطار قوية أحيانا رعدية وجوا باردا مع تهاطل ثلوج، اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس، بعدد من مدن المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم، أنها تتوقع تهاطل أمطار قوية أحيانا رعدية (70 إلى 100 ملم)، اليوم الأربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى منتصف الليل بمدن الحسيمة (مرتفعات) والفحص-أنجرة وشفشاون والعرائش ووزان وتاونات وطنجة-أصيلة.

كما ستهم أمطار قوية أحيانا رعدية، اليوم الأربعاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى منتصف الليل، مدن بنسليمان وبرشيد والدار البيضاء والحاجب وإفران والقنيطرة والخميسات وخنيفرة وفاس والمضيق-الفنيدق ومديونة ومكناس والمحمدية ومولاي يعقوب والنواصر والرباط وسلا وصفرو وسيدي قاسم وسيدي سليمان والصخيرات-تمارة وتازة وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات تتراوح مقاييسها ما بين 20 و30 ملمتر، ستهم كذلك كلا من مدن الجديدة وخريبكة وسطات وأزيلال وآسفي، مشيرا إلى أن هذه التساقطات ستستمر في المدن الواقعة في الأطلس المتوسط والسايس إلى غاية يوم غد الخميس في الساعة السادسة صباحا.

وتتوقع المديرية هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 75 و90 كلم في الساعة، اليوم الأربعاء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية منتصف الليل بمدن الحسيمة وأزيلال وبني ملال وبنسليمان وبركان وبرشيد وبولمان والدار البيضاء وشفشاون والدريوش والحاجب، ومن الممكن أن تستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والريف والسايس والجهة الشرقية.

ويتعلق الأمر كذلك بمدن الجديدة والفحص-أنجرة وفاس وجرسيف وغفران وجرادة والقنيطرة والخميسات وخنيفرة والعرائش والمضيق الفنيدق ومديونة ومكناس وميدلت والمحمدية ومولاي يعقوب والناظور والنواصر وورزازات ووجدة-أنجاد، والرباط وسلا وصفرو وسيدي بنور وسيدي قاسم وسيدي سليمان والصخيرات-تمارة وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان.

وحسب المصدر ذاته، سيسجل اليوم الأربعاء تساقط ثلوج يمكن أن يصل علوها إلى 20 سنتمتر بكل من مدن الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت وصفرو.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن طقسا باردا (صفر درجة إلى 10 درجات) سيهم، يومي الأربعاء والخميس، مدن أزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة وتاوريرت وجرادة.