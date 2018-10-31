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قياس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك بين صباحَي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء:
- طنجة : 83 ملمترا - شفشاون : 60 ملمترا - العرائش : 53 ملمترا - تطوان : 43 ملمترا - بنسليمان : 38 ملمترا - تازة : 35 ملمترا. - القنيطرة : 28 ملمترا - الرباط وسيدي سليمان : 26 ملمترا.
البيضاء أنفا : 22 ملمترا - مكناس : 18 ملمترا - فاس : 15 ملمترا - خريبكة وإفران : 13 ملمترا - بني ملال : 12 ملمترا - النواصر والجديدة : 10 ملمترات.
- أكادير : 8 ملمترات - سطات والصويرة : 7 ملمترات - آيت ملول : 6 ملمترات - ميدلت والحسيمة : 4 ملمترات - وجدة والناظور ومراكش وطانطان وتزنيت : ملمتر واحد - تارودانت وسيدي إفني: أقل من ملمتر.