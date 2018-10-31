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قياس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا

قياس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 13:45

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك بين صباحَي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء:

- طنجة : 83 ملمترا - شفشاون : 60 ملمترا - العرائش : 53 ملمترا - تطوان : 43 ملمترا - بنسليمان : 38 ملمترا - تازة : 35 ملمترا. - القنيطرة : 28 ملمترا - الرباط وسيدي سليمان : 26 ملمترا.

البيضاء أنفا : 22 ملمترا - مكناس : 18 ملمترا - فاس : 15 ملمترا - خريبكة وإفران : 13 ملمترا - بني ملال : 12 ملمترا - النواصر والجديدة : 10 ملمترات.

- أكادير : 8 ملمترات - سطات والصويرة : 7 ملمترات - آيت ملول : 6 ملمترات - ميدلت والحسيمة : 4 ملمترات - وجدة والناظور ومراكش وطانطان وتزنيت : ملمتر واحد - تارودانت وسيدي إفني: أقل من ملمتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مناجي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 14:15
التساقطات الشتاء الغيث المطر التبروري الزخات كلها اسماء ومسميات لشيء واحد هطول الماء من السماء لتروي الارض والجبال والعيون والانهار والبحار والسدود وكل هدا بفضل وعطاء وكرم من الله عز وجل لرحمة عباده المؤمنين المتقين والزاهدين في كل متاع الدنيا الفانية ففي المطر منافع شتئ للارض وللبشر والحيوان والاشجار وكل العيون فمرحئ بهدا الخير العميم لله الكريم المنان الرحمان الرحيم .
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